лизинг
09:51 МСК
Среда
11 / 10 / 2017
Выпуск № 178 (5465)
Яндекс.Погода Пикс
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Рекламодателям
Архив номеров Подписка Войти
Главная страница / Рязанские новости / 11 октября 2017 года
182

Рязанский губернатор Николай Любимов побывал в гостях у шацкого ветерана

17:09 / Общество
Автор фото: Александр Королев | Рязанский губернатор Николай Любимов побывал в гостях у шацкого ветерана
Фото: Александр Королев.

В ходе сегодняшней рабочей поездки в Шацкий район губернатор Николай Любимов побывал в гостях у ветерана Великой Отечественной войны Анны Васильевны Нефедовой.

Анна Васильевна Нефедова поделилась с главой региона военными воспоминаниями. Она была призвана на службу в июне 1944 года. Сначала служила в связной роте телеграфисткой, затем экспедитором. Закончила службу в 65-й штурмовой авиадивизии.

Сегодня Анне Васильевне 92 года, она живет в Шацке с дочерью Людмилой Федоровной. Много лет Анна Васильевна Нефедова принимала активное участие в работе районной организации ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов.

Николай Любимов вручил А.В. Нефедовой знак « В память 80-летия Рязанской области».

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 10 октября 2017 года
Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, чтобы быть в курсе всех важных событий.

Ранее по теме:

Рязанский бизнесмен недоплатил налогов на сумму более 1 миллиона 700 тысяч рублей

В Рязанской области гендиректор и бухгалтер одной из коммерческих организаций подделывали платежные поручения

В Рязани подвели итоги регионального этапа Всероссийского конкурса «Лучший урок письма»

Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на II полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте также:
19:00
Губернатор Рязанской области Николай Любимов: «Мы будем поощрять предприятия, которые нацелены на развитие, на результат, где люди работают честно, с душой»
18:51
В Рязанской области экспонаты музея-заповедника С.А. Есенина впервые вывезли в Михайловский район
18:43
В Михайловском районе Рязанской области прошел «День активного подписчика»
18:37
Губернатор Николай Любимов побывал в шацкой типографии
18:31
В ООО «АПК «Русь» Рязанской области завезли молодых племенных коров
Что ещё интересного происходит?
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Контакты
Рекламные страницы