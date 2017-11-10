Рязанский губернатор Николай Любимов побывал в гостях у шацкого ветерана

В ходе сегодняшней рабочей поездки в Шацкий район губернатор Николай Любимов побывал в гостях у ветерана Великой Отечественной войны Анны Васильевны Нефедовой.

Анна Васильевна Нефедова поделилась с главой региона военными воспоминаниями. Она была призвана на службу в июне 1944 года. Сначала служила в связной роте телеграфисткой, затем экспедитором. Закончила службу в 65-й штурмовой авиадивизии.

Сегодня Анне Васильевне 92 года, она живет в Шацке с дочерью Людмилой Федоровной. Много лет Анна Васильевна Нефедова принимала активное участие в работе районной организации ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов.

Николай Любимов вручил А.В. Нефедовой знак « В память 80-летия Рязанской области».