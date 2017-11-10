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Главная страница / Рязанские новости / 11 октября 2017 года
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Экспонаты одного из музеев Рязанской области выставляются в Российском центре науки и культуры в Сербии

17:18 / Культура

Сегодня в Русском доме (Российском центре науки и культуры) в столице Сербии Белграде открывается выставка из фондов Государственного музея-заповедника С.А. Есенина «Мой край, задумчивый и нежный…», сообщает пресс-служба музея. На выставке представлены графические работы В.А. Шестакова и С.А. Епифанова, портреты Сергея Есенина, выполненные С.Ф. Якушевским, Л.И. Шарлемань, Е.П. Лаврентьевым, картины, на которых запечатлена усадьба родителей поэта. В экспозиции также вещи, которые были частью обстановки родительского дома в Константинове.

Выставку дополняют фотографии поэта разных лет. Представлены прижизненные издания С.А. Есенина, рукописи произведений, посвященных родному краю.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 10 октября 2017 года
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