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Главная страница / Рязанские новости / 11 октября 2017 года
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Губернатор Рязанской области Николай Любимов обещал помочь с ремонтом Казачьему центру в Шацке

17:30 / Власть
В центре глава региона побывал в рамках сегодняшней рабочей поездки в Шацкий район
Автор фото: Александр Королев | Губернатор Рязанской области Николай Любимов обещал помочь с ремонтом Казачьему центру в Шацке
Фото: Александр Королев.

Центр был создан в 1998 году как учреждение дополнительного образования детей. В 2015 году был реорганизован в муниципальное учреждение культуры, расширив направления своей деятельности.

Сегодня в центре действуют клуб «Шацкие кадеты» и женский войсковой ансамбль «Казачье раздолье». В этих объединениях задействованы около 200 человек, в основном молодежь в возрасте от 10 лет. Основная категория постоянных посетителей Казачьего центра – подростки из малоимущих и многодетных семей. Кадеты изучают на базе центра основы огневой, строевой, физической, конно-спортивной подготовки, историю казачества, принимают участие в военных сборах, ездят на экскурсии в музеи и воинские части, посещают ветеранов, облагораживают памятные места на территории района, участвуют в военно-патриотических мероприятиях районного, областного и федерального уровней. Кроме того, Казачий центр занимается популяризацией казачьей культуры.

Руководитель центра казачий полковник Николай Сидоров показал главе региона знаменный зал, актовый зал, класс общевойсковой подготовки, оружейную комнату и комнату истории. Он обратил внимание на то, что актовый зал нуждается в ремонте. Позже, в беседе с журналистами, Николай Любимов отметил, что подобным учреждениям необходимо помогать – как из бюджета, так и за счет средств спонсоров, и Казачий центр может рассчитывать на поддержку.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 10 октября 2017 года
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