В Рязанской области вынесли приговор охотнику, случайно убившему своего знакомого

Как сообщает представитель Спасского районного суда Рязанской области, рассмотрено уголовное дело в отношении мужчины, обвиняемого в причинении знакомому смерти по неосторожности.

Установлено, что во время весенней охоты на птицу компания мужчин расположилась на раскладных стульях на расстоянии около двух с половиной метров друг от друга. Заметив стаю птиц, обвиняемый снял ружье с предохранителя. Вставая со стула, он потерял равновесие и, чтобы не упасть и не уронить ружье, прижал его к своим ногам. В этот момент он случайно нажал на спусковой крючок и ружье выстрелило в левое бедро другого охотника. От ранения потерпевший скончался.

Уголовное дело было рассмотрено в особом порядке судебного разбирательства. Обвиняемый активно способствовал расследованию преступления, непосредственно после совершения преступления оказывал медицинскую и другую помощь потерпевшему. Кроме того, суд учел наличие у обвиняемого на иждивении малолетнего ребенка, положительные характеристики по месту жительства и работы и назначил ему наказание в виде ограничения свободы сроком на 1 год 6 месяцев с возложением определенных ограничений и обязанностей.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.