лизинг
11:51 МСК
Среда
11 / 10 / 2017
Выпуск № 178 (5465)
Яндекс.Погода Пикс
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Рекламодателям
Архив номеров Подписка Войти
Главная страница / Рязанские новости / 11 октября 2017 года
203

В Рязанской области вынесли приговор охотнику, случайно убившему своего знакомого

17:38 / Общество

Как сообщает представитель Спасского районного суда Рязанской области, рассмотрено уголовное дело в отношении мужчины, обвиняемого в причинении знакомому смерти по неосторожности.

Установлено, что во время весенней охоты на птицу компания мужчин расположилась на раскладных стульях на расстоянии около двух с половиной метров друг от друга. Заметив стаю птиц, обвиняемый снял ружье с предохранителя. Вставая со стула, он потерял равновесие и, чтобы не упасть и не уронить ружье, прижал его к своим ногам. В этот момент он случайно нажал на спусковой крючок и ружье выстрелило в левое бедро другого охотника. От ранения потерпевший скончался.

Уголовное дело было рассмотрено в особом порядке судебного разбирательства. Обвиняемый активно способствовал расследованию преступления, непосредственно после совершения преступления оказывал медицинскую и другую помощь потерпевшему. Кроме того, суд учел наличие у обвиняемого на иждивении малолетнего ребенка, положительные характеристики по месту жительства и работы и назначил ему наказание в виде ограничения свободы сроком на 1 год 6 месяцев с возложением определенных ограничений и обязанностей.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 10 октября 2017 года
Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, чтобы быть в курсе всех важных событий.

Ранее по теме:

Рязанский губернатор Николай Любимов побывал в гостях у шацкого ветерана

Рязанский бизнесмен недоплатил налогов на сумму более 1 миллиона 700 тысяч рублей

В Рязанской области гендиректор и бухгалтер одной из коммерческих организаций подделывали платежные поручения

Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на II полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте также:
11:07
В Рязанской области планируют увеличить расходы местных бюджетов на благоустройство населенных пунктов
10:56
Три пожарных расчета ликвидировали пожар в Рязанской области
10:55
Сбежавшего из рязанской колонии заключенного задержали в Московской области
10:46
Рязанский живописец провел выставку в Московской области вместе с коллегой из Луховиц
10:29
Завтра в Рязани по ряду адресов отключат электроэнергию
Что ещё интересного происходит?
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Контакты
Рекламные страницы