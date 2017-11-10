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Главная страница / Рязанские новости / 11 октября 2017 года
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Рязанцев приглашают в Школу молодежного предпринимательства

17:49 / Общество

Об этом сообщили на пресс-конференции, которая прошла в министерстве экономического развития и торговли области. Проект «Школа молодежного предпринимательства» реализуется в регионе с 2009 года. В ней обучаются молодые люди в возрасте от 18 до 30 лет. Каждый участник при поддержке экспертов разрабатывает индивидуальный бизнес-план на основе своей идеи.

Всего за время существования проекта в нем приняли участие 872 человека, из них по очной форме – 259, по дистанционной – 613.

Как рассказала заместитель министра Нина Соломонова, каждый второй выпускник очного обучения пробует вести свое дело, каждый третий официально регистрируется. Каждый пятый выпускник дистанционного обучения пробует начинать собственное дело, каждый 7-й – официально регистрируется.

С 25 октября по 6 декабря состоится очное обучение в Школе молодежного предпринимательства. Планируется, что новые знания здесь получат не менее 25 человек. Дистанционное обучение пройдет с 6 ноября по 6 декабря на базе районных Центров поддержки предпринимательства. Предполагается обучение не менее 70 человек.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 10 октября 2017 года
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