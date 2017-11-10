В Рязанской области завершилась уборка зерновых и зернобобовых культур

Как сообщили в региональном министерстве сельского хозяйства и продовольствия, в настоящее время зерновые и зернобобовые культуры в регионе обмолочены на площади 559,8 тысячи гектаров. Это 100 процентов от уборочной площади. Намолочено 2125,8 тысячи тонн зерна при урожайности 37,9 ц/га.

В регионе обмолочено 36,1 тысячи га рапса и сурепицы (98,6 процента), 8 тысяч га сои (52,4 процента), 5,4 тысячи га подсолнечника (11,3 процента).

Убрано 5,6 тысячи га сахарной свеклы (72,3 процента), 4,4 тысячи га картофеля (91,7 процента), 255,4 га овощей (27,7 процента).

Поднято 276,1 тысячи га зяби (65,6 процента). Посеяно 297 тысяч га озимых(100 процентов).

В зимовку 2017-2018 годов необходимо заготовить 146 тысяч тонн сена, 301 тысячу тонн сенажа и 573 тысячи тонн силоса, что составит не менее 21 центнера кормовых единиц на одну условную голову. На сегодняшний день скошено 125,1 тысячи га трав (84 процента), заготовлено 127,3 тысячи тонн сена (86,6 процента), 420,8 тысячи тонн сенажа (139,7 процента), 491,2 тысячи тонн силоса (85,7 процента). Заготовлено 27 центнеров кормовых единиц (128,6 процента к потребности).