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Главная страница / Рязанские новости / 11 октября 2017 года
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Завтра в Рязани по ряду адресов выключат холодную воду

18:30 / Актуально

Как сообщает сайт администрации областного центра, в связи с ремонтными работами на водопроводе завтра с 09.00 до 13.00 будет отключена подача холодной воды по следующим адресам:

ул. Полевая, д. 24а, д. 26а, д. 32 (поликлиника УВД),

ул. Свободы, д. 95, д. 77,

ул. Яхонтова, д. 17, д. 17 корп. 1, д. 19,

ул. Введенская, д. 120, д. 124.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 10 октября 2017 года
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