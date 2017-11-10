Завтра в Рязани по ряду адресов выключат холодную воду
Как сообщает сайт администрации областного центра, в связи с ремонтными работами на водопроводе завтра с 09.00 до 13.00 будет отключена подача холодной воды по следующим адресам:
ул. Полевая, д. 24а, д. 26а, д. 32 (поликлиника УВД),
ул. Свободы, д. 95, д. 77,
ул. Яхонтова, д. 17, д. 17 корп. 1, д. 19,
ул. Введенская, д. 120, д. 124.
Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, чтобы быть в курсе всех важных событий.
Ранее по теме:
В Рязани троллейбусы нескольких маршрутов будут ходить по временной схеме
До вечера 13 октября в районе рязанского поселка Соколовка можно будет бесплатно ездить по платному путепроводу
Рязанский завод «ФОРТ» и правительство области провели акцию по вакцинации от гриппа