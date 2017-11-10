Завтра в Рязани по ряду адресов выключат холодную воду

Как сообщает сайт администрации областного центра, в связи с ремонтными работами на водопроводе завтра с 09.00 до 13.00 будет отключена подача холодной воды по следующим адресам:

ул. Полевая, д. 24а, д. 26а, д. 32 (поликлиника УВД),

ул. Свободы, д. 95, д. 77,

ул. Яхонтова, д. 17, д. 17 корп. 1, д. 19,

ул. Введенская, д. 120, д. 124.