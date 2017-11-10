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Главная страница / Рязанские новости / 11 октября 2017 года
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В ООО «АПК «Русь» Рязанской области завезли молодых племенных коров

18:31 / Экономика

Как сообщили в региональном минсельхозе, в ООО «АПК «Русь» Рыбновского района поступили 462 головы племенных нетелей голштинской породы из Венгрии. Животные приобретены при поддержке АО «Росагролизинг».

Завезенное поголовье разместили в действующем современном животноводческом комплексе на карантин. Ранее хозяйством по лизингу было приобретено в Австралии и Голландии более 2500 голов крупного рогатого скота. Это позволило ООО «АПК «Русь» достичь высоких показателей в племенном скотоводстве, а также в производстве молока и получить статус племенного репродуктора по разведению голштинской породы.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 10 октября 2017 года
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