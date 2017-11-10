лизинг
09:47 МСК
Среда
11 / 10 / 2017
Выпуск № 178 (5465)
Яндекс.Погода Пикс
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Рекламодателям
Архив номеров Подписка Войти
Главная страница / Рязанские новости / 11 октября 2017 года
228

Губернатор Николай Любимов побывал в шацкой типографии

18:37 / Власть
Сегодня это предприятие европейского уровня
Автор фото: Александр Королев | Губернатор Николай Любимов побывал в шацкой типографии
Фото: Александр Королев.

Посещение типографии стало частью сегодняшней поездки главы региона в Шацкий район. По цехам предприятия губернатора провел директор Николай Коняшкин. Глава региона осмотрел печатный, фальцевальный, переплетный цеха, отдел допечатной подготовки, цех автоматического вывода пластин.

ООО «Шацкая типография» в прошлом году отметила 115 лет со дня образования. Сегодня по своим мощностям она входит в число самых передовых типографий области. Выпускает самую разнообразную высококачественную продукцию – книги, журналы, каталоги, брошюры, буклеты, различную упаковку. Оборудование немецких и японских производителей позволяет использовать в печати новые технологии.

В коллективе трудятся 35 человек. Шацкая типография неоднократно награждалась дипломами «Мэтр полиграфии», регулярно участвовало в конкурсе «Лучшее предприятие отрасли» и была награждена золотыми дипломами шесть лет подряд.

Николай Коняшкин вручил Николаю Любимову изданную в типографии книгу «Шацк».

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 10 октября 2017 года
Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, чтобы быть в курсе всех важных событий.

Ранее по теме:

Губернатор Рязанской области Николай Любимов обещал помочь с ремонтом Казачьему центру в Шацке

В Рязанской области отменен особый противопожарный режим

Назначен руководитель представительства правительства Рязанской области

Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на II полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте также:
19:00
Губернатор Рязанской области Николай Любимов: «Мы будем поощрять предприятия, которые нацелены на развитие, на результат, где люди работают честно, с душой»
18:51
В Рязанской области экспонаты музея-заповедника С.А. Есенина впервые вывезли в Михайловский район
18:43
В Михайловском районе Рязанской области прошел «День активного подписчика»
18:31
В ООО «АПК «Русь» Рязанской области завезли молодых племенных коров
18:30
Завтра в Рязани по ряду адресов выключат холодную воду
Что ещё интересного происходит?
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Контакты
Рекламные страницы