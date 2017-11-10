Губернатор Николай Любимов побывал в шацкой типографии

Сегодня это предприятие европейского уровня

Посещение типографии стало частью сегодняшней поездки главы региона в Шацкий район. По цехам предприятия губернатора провел директор Николай Коняшкин. Глава региона осмотрел печатный, фальцевальный, переплетный цеха, отдел допечатной подготовки, цех автоматического вывода пластин.

ООО «Шацкая типография» в прошлом году отметила 115 лет со дня образования. Сегодня по своим мощностям она входит в число самых передовых типографий области. Выпускает самую разнообразную высококачественную продукцию – книги, журналы, каталоги, брошюры, буклеты, различную упаковку. Оборудование немецких и японских производителей позволяет использовать в печати новые технологии.

В коллективе трудятся 35 человек. Шацкая типография неоднократно награждалась дипломами «Мэтр полиграфии», регулярно участвовало в конкурсе «Лучшее предприятие отрасли» и была награждена золотыми дипломами шесть лет подряд.

Николай Коняшкин вручил Николаю Любимову изданную в типографии книгу «Шацк».