В Рязанской области экспонаты музея-заповедника С.А. Есенина впервые вывезли в Михайловский район

В Михайловском историческом музее открыта экспозиция, посвященная родителям поэта – Александру Никитичу и Татьяне Федоровне Есениным. Она называется «Где-то у меня живут отец и мать» и состоит из фотодокументов и экспонатов Государственного музея-заповедника С.А. Есенина, впервые вывезенных за пределы села Константиново. Экспозиция приурочена открытию на базе михайловского музея выставки работ участников XVII фестиваля современного изобразительного искусства «Мой край задумчивый и нежный», в котором принимало участие триста рязанских и московских художников.

Фото Александра Федосеева