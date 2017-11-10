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Главная страница / Рязанские новости / 11 октября 2017 года
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В Рязанской области экспонаты музея-заповедника С.А. Есенина впервые вывезли в Михайловский район

18:51 / Культура
В Рязанской области экспонаты музея-заповедника С.А. Есенина впервые вывезли в Михайловский район

В Михайловском историческом музее открыта экспозиция, посвященная родителям поэта – Александру Никитичу и Татьяне Федоровне Есениным. Она называется «Где-то у меня живут отец и мать» и состоит из фотодокументов и экспонатов Государственного музея-заповедника С.А. Есенина, впервые вывезенных за пределы села Константиново. Экспозиция приурочена открытию на базе михайловского музея выставки работ участников XVII фестиваля современного изобразительного искусства «Мой край задумчивый и нежный», в котором принимало участие триста рязанских и московских художников.

Фото Александра Федосеева

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 10 октября 2017 года
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