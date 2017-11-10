Губернатор Рязанской области Николай Любимов: «Мы будем поощрять предприятия, которые нацелены на развитие, на результат, где люди работают честно, с душой»

Глава региона поблагодарил аграриев за высокие достижения, отмеченные наградами всероссийской агропромышленной выставки «Золотая осень – 2017»

По итогам крупнейшего аграрного форума рязанские сельхозтоваропроизводители удостоены 26 медалей: 11 золотых, 11 серебряных и 4 бронзовых.

Мясные и колбасные изделия, молочная и хлебобулочная продукция, кондитерские изделия, а также овощи и фрукты, произведенные в Рязанском регионе, были высоко оценены в конкурсах «За производство высококачественной пищевой продукции» и «За достижение высоких показателей в выращивании продукции растениеводства и повышении плодородия почв».

Племенные хозяйства области получили высшие награды – золотые медали и диплом 1 степени «За достижение высоких показателей в развитии племенного и товарного животноводства». Одними из лучших в России были признаны джерсейские коровы ООО «Авангард» Рязанского района, овцы романовской породы ООО «Разбердеевское» Спасского района. Большой популярностью пользовался на выставке жеребец Вообразимый русской верховой породы ООО «Старожиловский конный завод». Высших наград также удостоены ОАО «Рязаньрыбпром» за разведение карпа парской породы, КФХ «Бортники» Рыбновского района, представившее пчел среднерусской породы Приокского типа, и ОАО «Рязанский свинокомплекс», где занимаются разведением свиней крупной белой породы.

Губернатор Николай Любимов поблагодарил рязанских сельхозтоваропроизводителей за достижение высоких результатов, которые были высоко оценены в ходе форума. «Это еще раз подтверждает, что рязанская продукция – это, в первую очередь, качество», – отметил глава региона. По его словам, аграрии хорошо поработали в 2017 году, несмотря на неблагоприятные погодные условия. «В Рязанской области успешно прошла уборочная. Мы однозначно вышли на рекорд. Это стало возможно благодаря господдержке из областного и федерального бюджетов. Кроме того, работу эффективно координировал региональный Минсельхоз, поэтому получены такие высокие результаты», – сказал Николай Любимов. Как отметил губернатор, поддержка сельхозтоваропроизводителей будет продолжаться в объемах, не менее, чем прежде. «Мы прорабатываем с минсельхозом РФ все вопросы, чтобы область получила дополнительные средства. Продолжится финансирование аграрного сектора и из регионального бюджета. Средства пойдут на успешные проекты. Мы будем поощрять предприятия, которые нацелены на развитие, на результат, где люди работают честно, с душой», – подчеркнул губернатор.

Источник: сайт правительства Рязанской области