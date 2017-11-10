Проект «Зеленого пояса» вокруг Рязани рассмотрели в Общественной палате области

На расширенном заседании совета Общественной палаты Рязанской области рассмотрели этот проект потому, что в соответствии с федеральным законом, вступившим в силу в этом году, участие региональных общественных палат в процедуре принятия решения о создании «зеленого пояса» обязательно.

Закон предусматривает создание лесопарковых «зеленых» поясов, то есть «зон с ограниченным режимом природопользования и иной хозяйственной деятельности». В «зеленый пояс» могут включаться «территории, на которых расположены леса, и территории зеленого фонда в границах городских населенных пунктов, которые прилегают к указанным лесам или составляют с ними единую естественную экологическую систему», отмечается в тексте документа.

Соответствующее решение может принимать законодательный орган власти субъекта РФ, если «зеленый пояс» создается на территории одного субъекта РФ. Идея о создании «зеленого пояса» вокруг крупных городов принадлежит Общероссийскому народному фронту (ОНФ). Поэтому в обсуждении проекта «Зеленого пояса», подготовленного на общественных началах опытным картографом В.А. Вековищевым совместно с природоохранными общественными организациями, приняли участие глава исполкома ОНФ в Рязанской области Е. Зызин, другие представители организации.

На заседании выступили председатель Общественной палаты Н. Гришина, председатель комиссии по экологии, охране окружающей среды и природопользованию Общественной палаты Н. Бодягин, председатель совета РОО «Экологический Рязанский Альянс» Е. Рыбаков, автор проекта В. Вековищев, и.о. заместителя главы администрации Рязани В. Луканцов, члены Общественной палаты Рязанской области.

Принято решение направить проект «Зеленого пояса» вокруг Рязани для рассмотрения правительству области, администрации Рязани, администрациям Рыбновского и Рязанского районов.

До 13 ноября основные положения проекта обсудят общественные объединения Рязанской области и представят в Общественную палату свои замечания и предложения. Решено провести общественные слушания по этому поводу.