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Главная страница / Рязанские новости / 11 октября 2017 года
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Основные направления бюджетной и налоговой политики Рязанской области на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов рассмотрены и одобрены на выездном заседании регионального правительства

19:54 / Власть

Заседание провел 10 октября губернатор Николай Любимов в рамках рабочей поездки в Шацкий район. В работе в режиме видеоконференцсвязи приняли участие главный федеральный инспектор по Рязанской области аппарата полномочного представителя Президента РФ в ЦФО Сергей Яковлев, первый заместитель председателя областной Думы Александр Шевырев, руководители территориальных органов федеральных органов власти, областных министерств и ведомств, администрации Рязани, главы муниципальных образований.

На заседании был рассмотрен и одобрен проект основных направлений бюджетной и налоговой политики Рязанской области на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов. Министр финансов региона Марина Наумова представила итоги реализации задач в этих сферах за 2016-2017 гг. и главные приоритеты дальнейшей работы. Было отмечено, что для обеспечения эффективного и стабильного развития экономики региона необходимо, в частности, увеличение налоговых поступлений в региональный и местные бюджеты, дальнейшая оптимизация налоговых льгот, развитие института добросовестного налогоплательщика, повышение конкурентоспособности Рязанской области за счет реализации мер стимулирования инвестиционной активности, малого и среднего предпринимательства. Основной целью бюджетной политики остается сохранение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы региона, в том числе повышение эффективности использования средств, управления расходами, усиление принципа адресности и критериев нуждаемости в оказании социальной поддержки гражданам. При формировании объемов расходов областной казны будут в приоритетном порядке учитываться мероприятия по повышению оплаты труда работникам в соответствии с Майскими Указами Президента РФ, а также основные социально значимые направления, обозначенные в 18 региональных госпрограммах. Кроме того, бюджетная политика будет направлена на усиление выравнивающей составляющей межбюджетных трансфертов и обеспечение сбалансированности местных бюджетов. Реализация долговой политики в 2018-2020 годах будет направлена на решение ключевых задач по минимизации расходов на обслуживание госдолга и сокращению долговой нагрузки.

В ходе заседания участники одобрили объемы субсидий из областного бюджета Шиловскому и Касимовскому району на реализацию муниципальных программ развития малого и среднего предпринимательства, в частности поддержку предприятий, работающих на территории моногородов. Вместе с тем, одобрен Порядок организации учета и ведения реестра государственного имущества Рязанской области, предусматривающий организацию этой работы в электронной форме с полным отказом от документооборота на бумажных носителях. С целью приведения в соответствие с федеральным законодательством внесены изменения в Порядок формирования и ведения перечня госимущества области, предназначенного для субъектов малого и среднего предпринимательства.

Источник: сайт правительства Рязанской области

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 10 октября 2017 года
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