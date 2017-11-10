В Рязанском театре драмы состоялась торжественная церемония вручения театральных наград победителям в нескольких номинациях, включая специальные

Октябрь вот уже третий год подряд заставляет учащенно биться сердца номинантов на премии театрального фестиваля «Зеркало сцены». Добрая традиция прижилась – красная дорожка неизменно расстилается перед театром драмы, поклонники театрального искусства встречают своих любимцев аплодисментами, а организаторы фестиваля прилагают максимум усилий для того, чтобы сделать его интересным и зрелищным.

Девять спектаклей оценивало жюри, в состав которого входили известные критики.

Интриги добавило название церемонии вручения театральной премии – «Расследование в стиле джаз». Весь вечер на сцене был Большой джазовый оркестр под управлением Петра Востокова (Москва), а вот само следствие, вызов свидетелей, поиск улик легли на плечи ведущих вечера – Евгении Фроловой и Алексея Кочеткова. Шаг за шагом приближался зал к раскрытию главной тайны расследования – кто же эти герои, ставшие победителями?

Открыла вереницу наград премия «За выдающийся вклад в развитие театрального искусства в регионе». Ее вручил министр культуры и туризма Рязанской области Виталий Попов заслуженному артисту РФ Владимиру Устинову (Театр на Соборной).

Приветственное слово от председателя Союза театральных деятелей России Александра Калягина зачитал руководитель регионального отделения СТД Константин Кириллов и напомнил о юбилейных сезонах наших трех театров (230 – театру драмы, 80 – Театру на Соборной и 50 – театру кукол) и юбилеях актеров. Юбиляров представили публике и одарили красивыми букетами.

Премию от журналистского сообщества и театральных критиков г. Рязани получила «Лафертовская маковница» (театр кукол).

Отмечены премиями композиторы Владимир Устинов (Театр на Соборной), Альбина Шестакова (театр кукол), художники Екатерина Трифанова (театр кукол), Янина Кремер (театр драмы), Григорий Горазеев (театр кукол), режиссер Олег Жюгжда (театр кукол), актеры Валерий Вахрамеев (музыкальный театр), Юрий Борисов (театр драмы), Константин Ретинский (Театр на Соборной) и актриса Ирина Воликова (музыкальный театр).

Победу в номинации «Лучшая женская роль» жюри решило не присуждать, а приз за лучшую мужскую роль достался актеру Рязанского театра драмы Александру Зайцеву (Ахов, «Не все коту масленица»).

Если в прошлом году рекордный урожай наград собрал Рязанский государственный театр для детей и молодежи (Театр на Соборной), то сезон 2016–2017 года принес ошеломляющий успех Рязанскому театру кукол.

Лучшим спектаклем для детей была признана «Маленькая ночная серенада», лучшим спектаклем большой формы «Лафертовская маковница» (оба – театр кукол).

Расследование завершилось. Все «виновные» найдены и получили по заслугам, награды вручены, зрители, присутствовавшие на торжественной церемонии, испытали незабываемые эмоции от красочного и насыщенного шикарными джазовыми композициями вечера.

Светлана Ардашева