Спортивный курьер

Хет-трик Дениса Голунова

В матче первенства России по мини-футболу среди клубов высшей лиги (конференция «Запад») рязанский «Элекс-Фаворит» в Астрахани победил местную команду «Волгарь» – 5:2. Счет открыли хозяева, однако через минуту Антон Чекмарев восстановил равновесие. Во втором тайме мяч побывал в воротах обоих соперников (у нас гол забил Денис Голунов). Затем в течение двух минут дважды отличился Голунов, оформивший хет-трик. На 43-й минуте Чекмарев отметился дублем. Шанс увеличить счет имел Голунов, но не сумел переиграть вратаря, исполняя 10-метровый штрафной удар. В составе нашей команды играли Костиков, Кинякин, Петухов, Куликов, Чекмарев, Чернявский, Лушников, Голунов, Тарасов, Мурашкин.

Виталий Громов, генеральный директор «Элекса-Фаворита»: «Результатом матча, естественно, доволен, ведь удалось победить, а вот качеством игры – не очень. Хромает реализация моментов: пока команда не вкатилась в сезон. Сказалась и большая пауза после стартового поединка. В понедельник ребята получат отдых, а со вторника будем готовиться к домашнему матчу с «МосПолитехом». Знаю, соперник укрепил состав, так что легкой прогулки не получится. Этот поединок состоится 14 октября в Рыбном, в местном физкультурно-спортивном комплексе «Звезда». Начало встречи – в 17.00».

Вернулись в лидеры

«Рязань» одержала победу в гостях: в матче очередного тура первенства России по футболу среди клубов второго дивизиона (группа «Центр») наша дружина в Раменском нанесла поражение местному «Сатурну» – 3:1. Счет на восьмой минуте открыл Богдан Валценко: сначала наш защитник попал в перекладину, после чего отскочивший от нее мяч отправил в «девятку» ворот. Отыгрались соперники во втором тайме. Не девяностой минуте вышедший на замену Сергей Зайцев обыграл защитников и отправил «снаряд» в пустые ворота. Уже в компенсированное время Никите Гришину удалось дальним ударом поставить в поединке победную точку.

«Рязань» выступала в таком составе: Правкин, Елисеев (Гришин, 46), Ваганов, Ващенко, Шахназаров, Кулешов, Скляров (Сентюрин, 64), Мещеряков (Барков, 86), Коляев (Зайцев, 88), Гамзатов (Корольков, 73), Абовян.

Главный тренер ФК «Рязань» Гарник Авалян: «В первом тайме ребята уверенно сыграли, во втором стали действовать «по счету», за что и поплатились – пропустили «необязательный» мяч, а уже в концовке забили два хороших гола. Молодцы, заслуженно победили».

Этот успех позволил «Рязани» вернуться на второе место в турнирной таблице. Следующий матч рязанцы проведут дома, на поле стадиона «Спартак», 14 октября против «Энергомаша» из Белгорода, идущего на шестом месте и отстающего от нашей команды всего на два очка.

Победное начало

В турецкой Анталье стартовал Кубок Европы по шахматам. В мужском турнире борьбу начали 36 команд. В составе клуба Alkaloid из Македонии выступает рязанец, международный гроссмейстер Дмитрий Андрейкин. В первом туре команда Македонии нанесла поражение итальянской дружине Augusta Perusia – 4,5:1,5. Андрейкин черными фигурами выиграл у международного мастера Александра Бертагнолли. Во втором туре Alkaloid уступил российскому коллективу SHSM Legacy Square Capital – 2,5:3,5. Рязанец партию с Владимиром Малаховым завершил вничью.