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Главная страница / Рязанские новости / 11 октября 2017 года
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Ожившая история

00:01 / Культура
Открылась выставка работ фотохудожников Рязани «Жатва»
Ожившая история

Экспозиция размещена в област­ном научно-методическом центре народного творчества и является семнадцатой в цикле «Мастера Рязанщины – 80-летию образования Рязанской области». Авторы выставки – семья Лепешкиных (Андрей, Елена, Александр и Георг Фоменко). Как говорит глава семьи Андрей Лепешкин, созданию фотоэкспозиции способствовал его величество случай.

– В августе нас пригласили на праздник первого снопа в музей обороны и тыла, что в Баграмове, – рассказывает Андрей Алексеевич. – Жатва в поле – одна из интерактивных программ музея, которая предлагается туристам. Наше внимание привлекла натура, в которой и поле, и крестьяне, и орудия труда отражали, на наш взгляд, эпоху конца XIX – начала XX веков. Мы сделали фотоснимки, посмотрели их в компьютере, немного «состарили» и приняли решение показать фотографии людям.

Андрей Лепешкин хорошо известен рязанцам тем, что на городских праздниках появляется в мундирах разных исторических эпох, возглавляет региональное отделение Российского купеческого общества, изучил свою родословную до времен Ивана IV (Грозного).

– На протяжении большей части XIX века мои предки владели большой усадьбой в Замоскворечье, – говорит Андрей Лепешкин. – Главный дом на Пятницкой внешне выглядел привлекательно – лепнина, шестиколонный портик, изящные кариатиды в нишах. Внутренние помещения украшены декором в модном в те времена стиле «модерн». После революции дом был национализирован. В 1919 году в нем разместились советские командные курсы рабоче-крестьянской Красной армии. С 1923 года дом был отдан Биологическому институту имени Тимирязева, а сейчас в нем размещается институт астрономии РАН.

Не случайно так подробно Андрей Алексеевич заговорил о своих «корнях». Он не просто хороший фотохудожник, талантливо отражающий действительность. Как сам признается, так тонко чувствовать время ему помогает генетическая память. Если с ним заговорить о чем-либо, он обязательно перейдет на тему истории своего рода и всей России в целом. На выставке представлена Россия крестьянская. Шестьдесят фотопроизведений ярко демонстрируют нелегкий труд народа в поле, на уборке хлеба.

– Когда мы начали снимать, то захотелось взять в руки косу и самому попробовать, как это все происходило, – говорит Андрей Лепешкин. – Я попробовал и ощутил, что косить вот этот сухой колос – неимоверный труд. В этих полях, где работали крестьяне, нашли и орудия труда. В Баграмовском музее обороны и тыла есть коса, у которой отломан кусок. Это с какой силой нужно было косить, чтобы сталь не выдерживала, а люди выдерживали.

Церемонию открытия выставки фоторабот «Жатва» сопровождал вокальный ансамбль «Узорочье» во главе с руководителем Надеждой Кольцовой. Артисты не только исполнили народные песни, но и продемонстрировали обряды вековой давности. Это позволило зрителям глубже проникнуться атмосферой крестьянского быта начала прошлого века. В числе зрителей выставки был и депутат Государственной Думы, первый заместитель председателя Комитета по обороне, Герой России Андрей Красов. Он поблагодарил авторов фоторабот за необычный подход к теме исторической памяти, которая на фоне происходящих в мире событий приобретает особую актуальность.

Работа выставки продлится до 2 ноября 2017 года в здании ОНМЦ НТ по адресу: улица Урицкого, дом №72.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 178 (5465) от 11 октября 2017 года
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