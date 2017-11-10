Сколько нас? Какие мы?

Демографические процессы в Рязанской области: современное состояние

На протяжении ряда лет демографическая ситуация в Рязанской области характеризуется замедлением тенденции к сокращению численности населения: ежегодно повышается рождаемость, сокращается естественная убыль населения.

Численность населения Рязанской области на 1 января 2017 г. составила 1126,7 тыс. человек, из которых 807,4 тыс. человек (71,7%) – горожане и 319,3 тыс. человек (28,3%) – сельские жители. Число рязанцев сократилось за минувший год на 3,4 тыс. человек, или на 0,3%. По численности населения Рязанская область занимает 11 место в Центральном федеральном округе и 45 место в России.

Серебряный возраст

Возрастно-половая структура населения Рязанской области характеризуется существенной гендерной диспропорцией. На 1 января 2017 года численность женщин на 99,2 тыс. человек, или на 19,3%, больше, чем мужчин. За прошедший год численность лиц трудоспособного возраста сократилась на 1,6%, в то время как численность детей до 16 лет и лиц старше трудоспособного возраста возросла на 2,2% и 0,9% соответственно. Снижение численности населения трудоспособного возраста вызвано вступлением в трудоспособный возраст поколения 1990-х годов рождения (когда началось резкое снижение рождаемости) и выходом из трудоспособного возраста многочисленного поколения родившихся в послевоенный период.

Каждый третий житель области (336,2 тыс. человека на 1 января 2017 года) – в пенсионном возрасте. Численность лиц пожилых возрастов превышает численность детей до 16 лет в 1,9 раза.

Согласно международным критериям, население считается старым, если доля людей в возрасте 65 лет и более во всем населении превышает 7%. В настоящее время в Рязанской области 18% населения (то есть почти каждый шестой человек) находится в таком возрасте. Средний возраст жителей Рязанской области составляет 42,5 года, что на 2,8 года старше средних показателей по стране (и на один год – по ЦФО).

Динамичная рождаемость

С 1 января 2007 года были введены специальные государственные меры по стимулированию рождаемости, и с тех пор общественное внимание привлекает восходящая динамика абсолютного числа рождений. Главную роль в этом увеличении сыграл структурный фактор – число женщин активного детородного возраста (20-29 лет) еще продолжало находиться в фазе роста, и это оказывало благотворное влияние на динамику числа рождений. В 2016 году родилось 12,8 тыс. детей, что на 0,2 тыс. детей, или на 1,8%, больше, чем в 2015 году. Общий показатель рождаемости возрос до 11,3 родившихся на 1000 человек населения (в 2015 году – 11,1). Из общего числа родившихся 52,2% составили мальчики.

В прошлом году в Рязанской области родилось 5309 вторых по счету детей, это 41,5% от всех рождений (в 2015 г. – 39,9%). Число рождений детей более высоких очередностей, когда семья имеет троих и более детей, составило – 2169, или 17% от всех рождений (в 2015 г. – 16,2%).

Сложившийся уровень рождаемости не обеспечивает простое воспроизводство поколений. Суммарный коэффициент рождаемости в Рязанской области в 2016 году составил 1,703 ребенка в расчете на одну женщину (в 2015 году – 1,640), против 2,15 необходимых для простого численного замещения поколений родителей их детьми.

Младенческая смертность сократилась

Главной причиной сокращения численности населения остается естественная убыль населения (превышение числа умерших над числом родившихся). В 2016 году, как и годом ранее, число умерших превысило число родившихся в 1,4 раза. За год число умерших составило 18,0 тыс. человек, что на 0,1 тыс. человек, или на 0,6% больше, чем в 2015 году. Из общего числа умерших: 48,7% – мужчины и 51,3% – женщины. Общий коэффициент смертности составил 16,0 умерших на 1000 человек населения (в 2015 году – 15,8).

Как и в предыдущие годы, структура причин смертности не изменилась: основными причинами смертности по-прежнему остаются болезни системы кровообращения (40,2% от общего числа умерших), новообразования (14,1%) и внешние причины смерти (7,8%).

В прошлом году было зарегистрировано 56 случаев смерти детей в возрасте до 1 года, из них 20 – на первой неделе жизни. Показатель младенческой смертности сократился на 30,2% и составил 4,4 умерших на 1000 родившихся живыми (в 2015 году – 6,3).

Статистика семейно-брачных отношений в 2016 году характеризовалась снижением как числа зарегистрированных браков на 17,3%, так и количества разводов на 3,1%. За 2016 год их число составило 7236 и 4839 соответственно. На 1000 образовавшихся пар пришлось 669 распавшихся (в 2015 году – 562). Среди новобрачных 72% мужчин и 69% женщин вступили в брак впервые.

Продолжительность жизни растет

Важнейшим социально-демографическим индикатором является ожидаемая продолжительность жизни. С 2006 по 2016 год этот показатель вырос с 65,3 до 71,9 года, т. е. практически на 7 лет.

Особенность Рязанской области, как и России в целом, – сильнейшие гендерные различия: ожидаемая продолжительность жизни мужчин на 11-12 лет ниже, чем женщин. Этот разрыв обусловлен сверхвысокой смертностью мужчин в трудоспособных возрастах. В 2016 году ожидаемая продолжительность жизни мужчин составила 66 лет, женщин – 77,7 года. Городские жители в целом живут на год дольше, чем сельские.

В условиях сохраняющейся естественной убыли населения существенно возрастает роль миграции в изменении численности населения. В 2016 году сложившийся миграционный прирост (1,9 тыс. человек) на 35,7% компенсировал естественные потери.

Главными поставщиками иммигрантов в Рязанскую область по-прежнему остаются страны СНГ. В 2016 году по числу въезда иммигрантов первое место занимала Украина – 39,6%, мигранты из Узбекистана составили 15,7%, из Республики Молдовы – 13,6%.

Н.А. Князева,

начальник отдела статистики населения, здравоохранения,

уровня жизни и обследований домашних хозяйств Рязаньстата