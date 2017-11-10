Всегда первая

Учитель начальных классов Надежда Анашкина много лет открывает детям дорогу к знаниям

Работать в школе № 48 Надежда Васильевна начала сразу после окончания Рязанского педагогического училища. Тогда ей едва исполнилось 18 лет. Сейчас за плечами уже 30 лет педагогического стажа.

– Надежда Васильевна считается одним из лучших учителей школы, и не только потому что ведет активную методическую работу, входит в состав городского методического объединения учителей начальных классов и является победителем муниципального профессионального конкурса «Педагогическое развитие». Анашкина – человек исключительной порядочности, к которому можно обратиться за советом и поддержкой, пользуется неизменным уважением у коллег и родителей учеников. С ней можно поделиться и радостью, и бедой – всегда найдет время выслушать. Если есть необходимость, утешит или подскажет, какой можно найти выход из трудной ситуации, – рассказала директор образовательного учреждения Елена Валерьевна Жилис.

– Помню, когда мы устраивали сына в 1-й класс, набирали 3 класса. Будущих первоклассников оказалось 97 человек. Желающих попасть в класс Надежды Васильевны было особенно много. Нам тоже хотелось, чтобы Никита был зачислен в класс Анашкиной. В микрорайоне у нее репутация строгого, но справедливого учителя. Даже очень активные детки в ее классах быстро начинают понимать, как надо вести себя на уроках. И в то же время она душевная, терпеливая и мудрая. Многие родители приходят к ней посоветоваться даже по житейским вопросам. По субботам Надежда Васильевна занимается с ребятишками, у которых возникают проблемы с учебой. Всегда вникает в ситуацию, сложившуюся в семье учеников. Готова выбрать время, чтобы подтянуть ребенка индивидуально, если, к примеру, ученик долго болел, – рассказала председатель родительского комитета 3-а класса Елена Филатова.

Сама Надежда Васильевна давать оценку своей педагогической деятельности отказывается. Говорит, что об успехах всегда говорит результативность. «Я всегда училась, старалась перенимать передовой опыт, обращала внимание на то, как учителя с большим стажем работы разговаривали с ребятишками, как вели себя в каких-то непростых ситуациях», – говорит педагог.

Вспоминая о том, как начиналась ее жизнь в профессии, отмечает, что особенно хорошо помнит первые годы учительства.

– В этой школе я проходила практику от Рязанского педагогического училища, а потом директор школы Владислав Иванович Емельянов пригласил меня на работу. И хотя у меня не раз появлялась возможность поменять место работы и сферу деятельности, пока для меня школа №48 – единственное место работы.

Когда распределяли нагрузку, мне сразу дали 1-й класс. Я одна, а их 38. Все разные. Кто плаксивый, кто смешливый, кто готов полезть в драку по поводу и без, у кого постоянный кашель, кто-то часто забывает дома ручку или учебник. Я так боялась, что не смогу их научить не только главному – писать, считать и читать, но и тому, как вести себя на уроке, держать правильно ручку (тогда ведь не было школ будущих первоклассников), – говорит Надежда Васильевна и добавляет, что переживала за каждый урок. Бывало, что и плакала, если что-то не получалось. Расстраивалась, когда Лидия Михайловна Можаркина, которая тогда курировала ее работу, отмечала в преподавании какие-нибудь недочеты. Но, как оказалось, волновалась не только молодой учитель, но и родители, которые доверили детей постигать азы знаний начинающему педагогу.

Первоклашки ежедневно окружали ее своим многоголосьем. Стали слушаться, перестали толкаться во время урока, вставали в знак приветствия, когда в класс входили учителя или родители. Старательно выполняли все задания на уроке. После выходных наперебой рассказывали о том, как у них прошли суббота и воскресенье.

Но это у школьников были дни отдыха, а у педагога этого отдыха не было совершенно. Помимо обучения первоклашек, на нее возложили огромный объем общественной работы: профсоюзную деятельность, обязанности секретаря учительской комсомольской организации, членство в комиссии по делам несовершеннолетних и т.д. Отказаться она стеснялась, хотя груз был непомерный. Но в дружном учительском коллективе ее заверяли: «Ничего, молодая, все выдержишь, все сможешь…»

– Если вспоминать какие-то истории, то многие из них похожи, а вот на память приходит ситуация, как однажды две пачки тетрадей помогли мне отбиться от грабителя. Дело было весной. Положив две стопки тетрадей в сумку, после занятий пошла домой. Я живу недалеко, хожу с работы пешком, дворами. Весна, погода хорошая. Вот парни какие-то странные стоят курят, вот женщина во дворе белье на веревки развешивает. Слышу за спиной бежит кто-то и просит остановиться: «Скажите, как пройти, как пройти…». Оглядываюсь – на меня несется один из парней, с которыми я поравнялась. Хватает меня за цепочку и пытается сорвать. И моя сумка с тетрадями тут же стала мощным оружием. Фоном к этой сцене стали крики женщины, развешивающей белье: «Не бей, не надо, ты его убьешь!» А когда парень, оставив свои намерения, стал убегать от меня, а женщина поняла, в чем дело, то уже вслед ему стала ругаться, – улыбнулась Надежда Васильевна и, завершая рассказ, сказала: – Вы знаете, пожалуй, в моей жизни и практике это была самая неординарная история. А во всем остальном пока все неизменно: работа, дети, тетради, уроки…

Уже когда состоялся ее первый выпуск, одна из родительниц подписала Надежде Васильевне открытку, которую она хранит до сих пор. В послании говорилось, что, несмотря на всеобщее волнение родителей по поводу ее педагогической неопытности, «все мы очень рады, что наши дети учились именно у Вас, и благодарны Вам за неравнодушие к каждому из них».

– А я до сих пор, если закрыть глаза, вижу тогдашних несмышленышей: приветливую Наташу Маркину, Сашу Корябкина, немного задиристого Лешу Кравченко…Сейчас прошло уже немало времени, я давно получила необходимые для работы навыки, научилась понимать и детей, и родителей, определять, кто из ребятишек нуждается в дополнительном внимании, в какой среде он воспитывается. Как говорится, приобрела необходимый опыт и выдержку. Муж мой не выдержал моей работы – ушел. А я осталась верна школе и детям. Чужим. Но пока их учишь, все они становятся родными, и уже перед выпуском класса начинаешь чувствовать себя многодетной матерью, – говорит Надежда Васильевна.