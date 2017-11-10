лизинг
22:32 МСК
Среда
11 / 10 / 2017
Выпуск № 178 (5465)
Яндекс.Погода Пикс
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Рекламодателям
Архив номеров Подписка Войти
Главная страница / Рязанские новости / 11 октября 2017 года
176

Все относительно

00:01 / Авторская колонка
Все относительно

Было время, когда мальчишки мечтали быть космонавтами, летчиками, моряками, машинистами, изобретателями, а девчонки – докторами и педагогами. Все ведь так или иначе хотели приносить пользу и помогать другим. А потом, видимо, что-то сломалось в нашем сознании – и у людей вдруг появилась эгоистичная потребность во чтобы то ни стало быть успешными.

Причем слово «успех» ошибочно оказалось мерилом богатства, материальных благ, гламура, веса в обществе и власти. Укоренился такой стереотип, что надо обязательно построить карьеру, заработать как можно больше денег, стать известным и востребованным. Для этого следует двигаться напролом (порой даже по головам) к поставленной цели каждый день, каждый час, каждую минуту, бросив все силы на достижение результата. Возможно, нет ничего плохого в таком подходе к жизни. Вместе с тем же, согласитесь, далеко не у всех хватит характера и воли, чтобы выдержать без ущерба для здоровья подобную гонку. Но и за бортом жизни, естественно, никто оставаться не хочет.

И тут на «помощь» особо ищущим и страждущим приходят различные психологические тренинги и методики, касающиеся того, как мотивировать себя и продумать алгоритм действий, которые непременно должны привести к успеху. Интернет пестрит ссылками на то, как за десять дней стать успешным, богатым, популярным. Некоторые советы, правда, заставляют задуматься и действительно бывают полезны. Другие же настолько наивны и нелепы, что вызывают откровенный смех.

На психологических тренингах, основанных на желании человека получить высокий доход в предельно короткий срок, и построен сетевой маркетинг. Насильно никто никого не тащит. Люди, как правило, добровольно туда идут в поисках пресловутого успеха, выраженного в эквиваленте денежного достатка.

С недавних пор стало модным быть не только успешным, но и креативным. Ну а что? Очень даже удобно – и серые будни разбавляет, и можно периодически свою лень и усталость оправдать творческим взглядом на мир и нестандартным подходом к делу.

Интересно, что теперь успех зачастую абсолютно никакого отношения не имеет к счастью. А ведь гармоничная жизнь без него просто немыслима. Рано или поздно, наверное, каждый человек к этому приходит. И вот тогда-то начинается переоценка ценностей.

Недавно познакомилась с одной семейной парой. Обоим – ближе к сорока. Каждый из них смог построить хорошую карьеру. Они признались, что до определенного момента это было главным для них. А потом все приелось и потеряло смысл. Тогда-то супруги резко решили все поменять. Продали большую квартиру в городе, купили участок, на котором начали строить дом, и завели хозяйство. И знаете, они говорят, что, таким образом перезагрузив свою жизнь, сейчас действительно счастливы.

Конечно, ситуация нетипичная и может показаться даже безрассудной. Не нужно всем бросаться в омут с головой и решаться на кардинальные перемены. Думается, следует жить здесь и сейчас, в гармонии с собой и миром. Ведь успех – понятие относительное…

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 178 (5465) от 11 октября 2017 года
Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, чтобы быть в курсе всех важных событий.
Всегда первая
Учитель начальных классов Надежда Анашкина много лет открывает детям дорогу к знаниям
Лада Петрова
Расследование в стиле джаз
В Рязанском театре драмы состоялась торжественная церемония вручения театральных наград победителям в нескольких номинациях, включая специальные
Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на II полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте в этом номере:
Общество
Защитит прививка
На фармзаводе «ФОРТ» провели акцию по профилактике гриппа
Вячеслав Астафьев
Общество
Старт для бизнеса
Рязанцев приглашают в Школу молодежного предпринимательства
Валентина Севостьянова
Вести районов
Вести районов
Из официальных источников
Назначение
По материалам официального сайта Правительства области
Общество
Потенциал для роста
Губернатор Николай Любимов побывал с рабочей поездкой в Шацком районе
Татьяна Железнова
Общество
Пишите письма
Подведены итоги регионального этапа Всероссийского конкурса «Лучший урок письма»
Валентина Севостьянова
Экономика
Курс на импортозамещение
При поддержке государства ООО «Рязанский Станкозавод» модернизируется
Общество
Послы мира разных лет
Участники XIX Всемирного фестиваля встретились с ветеранами молодежного движения
Елена Серебрякова
Общество
Сколько нас? Какие мы?
Демографические процессы в Рязанской области: современное состояние
РВ ТВ
Расследование в стиле джаз
В Рязанском театре драмы состоялась торжественная церемония вручения театральных наград победителям в нескольких номинациях, включая специальные
Спорт
Спортивный курьер
Вячеслав Чирков
Культура
Ожившая история
Открылась выставка работ фотохудожников Рязани «Жатва»
Вячеслав Астафьев
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Контакты
Рекламные страницы