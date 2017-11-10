Все относительно

Было время, когда мальчишки мечтали быть космонавтами, летчиками, моряками, машинистами, изобретателями, а девчонки – докторами и педагогами. Все ведь так или иначе хотели приносить пользу и помогать другим. А потом, видимо, что-то сломалось в нашем сознании – и у людей вдруг появилась эгоистичная потребность во чтобы то ни стало быть успешными.

Причем слово «успех» ошибочно оказалось мерилом богатства, материальных благ, гламура, веса в обществе и власти. Укоренился такой стереотип, что надо обязательно построить карьеру, заработать как можно больше денег, стать известным и востребованным. Для этого следует двигаться напролом (порой даже по головам) к поставленной цели каждый день, каждый час, каждую минуту, бросив все силы на достижение результата. Возможно, нет ничего плохого в таком подходе к жизни. Вместе с тем же, согласитесь, далеко не у всех хватит характера и воли, чтобы выдержать без ущерба для здоровья подобную гонку. Но и за бортом жизни, естественно, никто оставаться не хочет.

И тут на «помощь» особо ищущим и страждущим приходят различные психологические тренинги и методики, касающиеся того, как мотивировать себя и продумать алгоритм действий, которые непременно должны привести к успеху. Интернет пестрит ссылками на то, как за десять дней стать успешным, богатым, популярным. Некоторые советы, правда, заставляют задуматься и действительно бывают полезны. Другие же настолько наивны и нелепы, что вызывают откровенный смех.

На психологических тренингах, основанных на желании человека получить высокий доход в предельно короткий срок, и построен сетевой маркетинг. Насильно никто никого не тащит. Люди, как правило, добровольно туда идут в поисках пресловутого успеха, выраженного в эквиваленте денежного достатка.

С недавних пор стало модным быть не только успешным, но и креативным. Ну а что? Очень даже удобно – и серые будни разбавляет, и можно периодически свою лень и усталость оправдать творческим взглядом на мир и нестандартным подходом к делу.

Интересно, что теперь успех зачастую абсолютно никакого отношения не имеет к счастью. А ведь гармоничная жизнь без него просто немыслима. Рано или поздно, наверное, каждый человек к этому приходит. И вот тогда-то начинается переоценка ценностей.

Недавно познакомилась с одной семейной парой. Обоим – ближе к сорока. Каждый из них смог построить хорошую карьеру. Они признались, что до определенного момента это было главным для них. А потом все приелось и потеряло смысл. Тогда-то супруги резко решили все поменять. Продали большую квартиру в городе, купили участок, на котором начали строить дом, и завели хозяйство. И знаете, они говорят, что, таким образом перезагрузив свою жизнь, сейчас действительно счастливы.

Конечно, ситуация нетипичная и может показаться даже безрассудной. Не нужно всем бросаться в омут с головой и решаться на кардинальные перемены. Думается, следует жить здесь и сейчас, в гармонии с собой и миром. Ведь успех – понятие относительное…