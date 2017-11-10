Баланс и устойчивость

Определены главные задачи бюджетной политики региона

Губернатор Николай Любимов в рамках рабочей поездки в Шацкий район провел выездное заседание правительства Рязанской области.

На заседании был рассмотрен и одобрен проект основных направлений бюджетной и налоговой политики области на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов. Министр финансов региона Марина Наумова представила итоги реализации задач в этих сферах за 2016-2017 годы и главные приоритеты дальнейшей работы. Было отмечено, что для обеспечения эффективного и стабильного развития экономики региона необходимо, в частности, увеличение налоговых поступлений в региональный и местные бюджеты, дальнейшая оптимизация налоговых льгот, развитие института добросовестного налогоплательщика, повышение конкурентоспособности региона за счет реализации мер стимулирования инвестиционной активности, малого и среднего предпринимательства. Основной целью бюджетной политики остается сохранение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы региона, в том числе повышение эффективности использования средств, управления расходами, усиление принципа адресности и критериев нуждаемости в оказании социальной поддержки гражданам. При формировании объемов расходов областной казны будут в приоритетном порядке учитываться мероприятия по повышению оплаты труда работникам в соответствии с Майскими Указами Президента РФ, а также основные социально значимые направления, обозначенные в 18 региональных госпрограммах. Кроме того, бюджетная политика будет направлена на усиление выравнивающей составляющей межбюджетных трансфертов и обеспечение сбалансированности местных бюджетов. Реализация долговой политики в 2018-2020 годах будет направлена на решение ключевых задач по минимизации расходов на обслуживание госдолга и сокращению долговой нагрузки.

В ходе заседания участники одобрили объемы субсидий из областного бюджета Шиловскому и Касимовскому району на реализацию муниципальных программ развития малого и среднего предпринимательства, в частности поддержку предприятий, работающих на территории моногородов. Вместе с тем, одобрен Порядок организации учета и ведения реестра государственного имущества Рязанской области, предусматривающий организацию этой работы в электронной форме с полным отказом от документооборота на бумажных носителях. Для приведения в соответствие с федеральным законодательством внесены изменения в Порядок формирования и ведения перечня госимущества области, предназначенного для субъектов малого и среднего предпринимательства.

На заседании была заслушана информация о текущем состоянии исполнения поручений губернатора и правительства области. Николай Любимов отметил, что работа по исполнению поручений стала вестись более системно как региональными министерствами, так и администрациями муниципальных образований.