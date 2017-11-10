Потенциал для роста

Губернатор Николай Любимов побывал с рабочей поездкой в Шацком районе

Глава региона ознакомился с работой одного из перспективных сельскохозяйственных предприятий района, побывал в типографии европейского уровня, посетил Казачий центр, пообщался с шацким ветераном. Подводя итоги поездки, губернатор назвал территорию потенциально богатой, привлекательной для туристов, обратил внимание, что здесь живет и работает много энтузиастов своего дела.

Рабочая поездка началась с посещения производственной базы ООО «Рассвет-1». На данный момент у предприятия около 1000 голов крупного рогатого скота, в том числе 400 голов дойного стада, 5 тыс. га земли. Директор Петр Лопырев показал Николаю Любимову ангары для хранения зерна, новую технику и поделился планами по дальнейшему развитию. Сейчас предприятие ведет строительство молочного завода, которое будет завершено в феврале 2018 года. Продукцию планируется реализовывать в пределах района. Есть и намерения по расширению площадей на 1,5 тыс. га, по газификации производственной базы.

Глава региона отметил, что поддержке сельского хозяйства руководство области уделяет очень большое внимание. Именно такие хозяйства, как «Рассвет-1», могут рассчитывать на нее в первую очередь. «Мы поощряем успешные предприятия, прежде всего тех, кто работает честно, открыто, с душой, грамотно, с вложением реальных сил и средств в собственное развитие», – сказал позже в разговоре с журналистами Николай Любимов.

В районном центре губернатор посетил Шацкую типографию. Сегодня по своим мощностям она входит в число самых передовых в области, использует современное японское и немецкое оборудование. Директор предприятия Николай Коняшкин провел Николая Любимова по цехам и подарил книгу «Шацк», изданную в типографии.

О работе с молодежью губернатору рассказал руководитель муниципального учреждения культуры «Казачий центр» Николай Сидоров. Сегодня в центре занимается около 200 кадетов. Подростки проходят основы огневой, строевой, физической, конно-спортивной подготовки, изучают историю казачества, принимают участие в военных сборах, ездят по музеям и воинским частям, посещают ветеранов, облагораживают памятные места на территории района. Николай Сидоров рассказал, что актовый зал центра нуждается в ремонте. Глава региона признал необходимость поддержки и заверил, что возможности для ее оказания будут изыскиваться.

Николай Любимов побывал также в гостях у шацкого ветерана Великой Отечественной войны Анны Васильевны Нефедовой. Она была призвана на службу в июне 1944 года. Сначала служила в связной роте телеграфисткой, затем экспедитором, закончила службу в 65 штурмовой авиадивизии. Сегодня Анне Васильевне 92 года, много лет она принимала активное участие в работе районной организации ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов. Губернатор вручил ветерану знак «В память 80-летия Рязанской области».

Подводя итоги визита, в беседе с журналистами Николай Любимов подчеркнул, что район хороший, с богатой историей. «Раньше это был пограничный район, казачий, где настоящие казацкие семьи живут до сих пор. Чувствуется, что это не медвежий угол, а потенциально богатый район, который привлекает многих туристов. Привлекает не только потому, что здесь красивая природа, но и потому, что здесь живут энтузиасты своего дела: бизнесмены, бизнес которых выходит уже за пределы региона, люди, которые занимаются патриотическим воспитанием, мероприятиями, привлекающими гостей из других областей», – сказал губернатор.

Отвечая на вопрос о задачах, которые поставлены по результатам поездки, Любимов отметил, что большинство проблем территории, требующих решения, не уникальные, они характерны для целого ряда других районов. «Это перегруженный транспорт, который убивает дороги, возможность для наших производителей возить свои грузы, не оплачивая штрафы, по региональным и федеральным дорогам. Есть вопросы, которые касаются благоустройства социально-культурных центров, дорог, газификации», – перечислил губернатор.

Также глава региона ответил на вопрос о возможности возрождения двух некогда крупных шацких предприятий – Шацкого ликеро-водочного завода и Шацкого мясокомбината. Говоря о первом, Николай Любимов подчеркнул, что главное – найти инвестора, который бы «был выведен из криминальной среды», работал честно. Трудные времена переживает сегодня и мясокомбинат, признанный банкротом. По словам губернатора, сейчас ведутся переговоры c инвесторами, которые готовы купить предприятие целиком и продолжать развивать его как завод. «Мы будем стараться использовать все возможности, чтобы договориться с кредиторами, в том числе с Россельхозбанком, чтобы имущество не распродавалось по кускам, чтобы это был имущественный комплекс», – сказал глава региона.