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Главная страница / Рязанские новости / 11 октября 2017 года
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Пишите письма

00:01 / Общество
Подведены итоги регионального этапа Всероссийского конкурса «Лучший урок письма»
Автор фото: Валентина Севостьянова | Пишите письма
Фото автора.

Церемония награждения состоялась в Рязанском историко-архитектурном музее-заповеднике с участием начальника городского управления образования и молодежной политики и директора Рязанского филиала ФГУП «Почта России» Петра Качана.

За те пятнадцать лет, что проводится конкурс, «урок» завоевал большую популярность в школах Рязанской области. Школьники неоднократно становились его победителями и лауреатами в различных номинациях. В этом году на конкурс поступило более 350 творческих работ, в том числе методические разработки 27 преподавателей, предложивших свое видение проведения «Урока письма».

«Уроки письма» наряду с общими предметами проводятся в рязанских школах в течение всего учебного года. Ребятам предлагают написать послание на одну из представленных тем и отправить в оргкомитет конкурса. В своих письмах дети по-взрослому смотрят на события и размышляют о политических, социальных, экономических и других проблемах. Они задумываются о своем будущем и будущем своей страны.

Учителя же предлагают свои методические разработки проведенных ими «Уроков письма», лучшие из которых затем используются на внеклассных занятиях и публикуются в специальном сборнике, распространяемом по школам России.

Ученик 7 класса рязанской школы № 57 Андрей Цуканов попытался раскрыть в письме банковскую тему. Он сочинил послание своему другу, где сделал интересное предложение по работе системы. Например, он предложил на базе одного офиса оказывать услуги всех банков.

– У меня появилась идея сделать доступными банки не только для взрослых, но и для детей, – говорит Андрей. – Все это я выразил в «письме».

Все участники конкурса, написавшие самые интересные сочинения по одной из пятнадцати тем, награждены дипломами и подарками. А победителями в различных номинациях стали Илья Шолков, ученик школы-интерната, Анна Ботовалкина из школы №41, Валерия Стенищина из школы №3, Илья Плюхин из школы №30, Полина Утиркина из школы №73 и ученик школы №73 Герман Березняговский. Более 30 учащихся и 3 учителя из разных школ области стали лауреатами конкурса.

Лучшие работы учеников отправлены на рассмотрение жюри Всероссийского конкурса, председателем которого является ректор МГУ им. М.В. Ломоносова Виктор Садовничий.

В качестве подарка участники конкурса получили возможность побывать на одной из выставок в Рязанском кремле, сфотографироваться на память.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 178 (5465) от 11 октября 2017 года
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