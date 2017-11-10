Курс на импортозамещение

При поддержке государства ООО «Рязанский Станкозавод» модернизируется

ООО «Рязанский Станкозавод» (производственная площадка станкостроительной компании СТАН) привлек заемное финансирование для реализации проекта по замене устаревшего оборудования, что позволит увеличить производственную мощность предприятия и повысить качество продукции. Средства на реализацию проекта объемом 500 млн. рублей выделены Фондом развития промышленности. Процентная ставка составляет 5% годовых, срок – 7 лет. Для получения займа предприятию была предоставлена гарантия Корпорации МСП размером 330 млн. рублей.

Финансирование будет направлено на приобретение комплекса станочного оборудования, которое позволит увеличить производительность предприятия и расширить модельный ряд выпускаемой продукции, а также существенно сократить время на производство одного станка и снизить себестоимость.

«Мы являемся системообразующей организацией, которая обеспечивает продукцией предприятия оборонной и аэрокосмической промышленности. В условиях общего курса на импортозамещение спрос на нашу продукцию постоянно растет, и мы, соответственно, должны наращивать производственные мощности. Долгосрочные кредиты под низкий процент – единственная возможность усовершенствовать производство в условиях отсутствия свободных оборотных средств. На предприятии сейчас идет масштабная модернизация и в части обновления станочного оборудования, и в системе организации проектных работ. Это позволит нам существенно сократить время разработки и производства станка», – отметил Сергей Бровченко, исполнительный директор ООО «Рязанский Станкозавод».

Ольга Вовк