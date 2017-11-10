Курс на импортозамещение

ООО «Рязанский Станкозавод» (производственная площадка станкостроительной компании СТАН) привлек заемное финансирование для реализации проекта по замене устаревшего оборудования, что позволит увеличить производственную мощность предприятия и повысить качество продукции. Средства на реализацию проекта объемом 500 млн. рублей выделены Фондом развития промышленности. Процентная ставка составляет 5% годовых, срок – 7 лет. Для получения займа предприятию была предоставлена гарантия Корпорации МСП размером 330 млн. рублей.
Финансирование будет направлено на приобретение комплекса станочного оборудования, которое позволит увеличить производительность предприятия и расширить модельный ряд выпускаемой продукции, а также существенно сократить время на производство одного станка и снизить себестоимость.
«Мы являемся системообразующей организацией, которая обеспечивает продукцией предприятия оборонной и аэрокосмической промышленности. В условиях общего курса на импортозамещение спрос на нашу продукцию постоянно растет, и мы, соответственно, должны наращивать производственные мощности. Долгосрочные кредиты под низкий процент – единственная возможность усовершенствовать производство в условиях отсутствия свободных оборотных средств. На предприятии сейчас идет масштабная модернизация и в части обновления станочного оборудования, и в системе организации проектных работ. Это позволит нам существенно сократить время разработки и производства станка», – отметил Сергей Бровченко, исполнительный директор ООО «Рязанский Станкозавод».
Ольга Вовк