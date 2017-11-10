Послы мира разных лет

Участники XIX Всемирного фестиваля встретились с ветеранами молодежного движения

Они представляли наш город и Россию на подобных фестивалях много лет назад. Встреча прошла в музее истории молодежного движения. Через два дня рязанская делегация отправится в Сочи. Представители старшего поколения рассказали молодежи о том, как они раньше принимали участие в таких масштабных событиях, и дали советы.

Среди них – делегат XI фестиваля молодежи и студентов в Гаване (Куба) в 1978 году Галина Миронова (Жижаева), делегат XII фестиваля молодежи и студентов в Москве в 1985 году Нина Мартишина, участники этого же фестиваля, работники ВЛКСМ Александр Левченко и Иван Салапин, а также известная журналистка рязанского радио Алевтина Тарасова. Они рассказали о своих впечатлениях от фестивального движения, вспомнили, как готовились к этому важному событию. Сотрудники музея подготовили для встречи интересные материалы из фондов: форму участников фестивалей тех лет, сувениры, газеты, значки...

– Ребята, вы пока еще до конца не понимаете, частью какого грандиозного события вы станете, – отметила Нина Мартишина. – Самое важное там для вас – это открытое общение и искренность. Они помогут вам, даже если вы плохо знаете иностранный язык. Вам там придется многому научиться. Будьте готовы ко всему в своей «фестивальной судьбе». Это невероятная школа жизни, которая за несколько дней может полностью вас изменить. И помните, что вы – послы мира.

Галина Миронова (Жижаева) рассказала, что до Кубы они добирались 17 дней. Вспоминает, как встречались с Фиделем Кастро, как дружно они проводили там время с молодежью других стран и наций, как обменивались открытками, сувенирами, деньгами на память...

Александр Левченко и Иван Салапин рассказали о том, как они помогали организовывать самый многочисленный фестиваль в Москве в 1985 году. В нем принимали участие 34 тысячи человек из 161 государства. Тогда роль волонтеров выполняли комсомольские работники, которые порой даже не спали, так как дел было очень много: от бухгалтерии до сбора всех туристов в гостинице. В ответ на воспоминания старшего поколения девушки и юноши поделились тем, как им удалось пройти отбор на фестиваль-2017, чего они ждут от этого события и как рады тому, что могут стать частью истории. Совсем скоро их захлестнет всемирное молодежное движение...