Защитит прививка

На фармзаводе «ФОРТ» провели акцию по профилактике гриппа

Акция «Под защитой ФОРТ» прошла уже в третий раз. Помимо специалистов завода по производству вакцины от гриппа, в акции приняли участие представители регионального правительства, управления Роспотребнадзора по Рязанской области, минздрава, а также работники предприятий Рязанского района, которым в ходе акции сделали прививки.

Обращение к теме вакцинации правительство региона считает важным и актуальным, поскольку ежегодно в России гриппом и ОРВИ болеют до 30 миллионов человек, и Рязанская область – не исключение. Санитарные врачи уверены, что единственный метод, который позволяет предупредить распространение наиболее опасных инфекционных заболеваний, – вакцинация.

– Производственный комплекс «ФОРТ» в этом году выпустил более 18 миллионов доз вакцины в рамках национального календаря прививок, – говорит директор предприятия Павел Вандышев. – Это современные вакцины, произведенные в соответствии с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения. В период с 2015 по 2017 год мы увеличили объем выпуска готовой продукции в 10 раз. На сегодняшний день вся детская вакцина, применяемая в России, изготавливается на предприятии «ФОРТ». В перспективе планируется увеличивать объемы производства вакцины для взрослого населения.

Завод «ФОРТ» выпускает вакцины «Ультрикс» и «Совигрипп». По мнению специалистов Роспотребнадзора, препараты эффективно стимулируют специфические факторы противовирусной защиты, которые предотвращают заболевание.

– Вакцинация сейчас в самом разгаре, и ее планируется провести в оптимальные сроки, то есть, примерно до ноября, – говорит заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Рязанской области Елена Паненкова. – За время проведения вакцинации планируется привить 40 процентов населения области. План сейчас выполнен на 60 процентов. Прививка от гриппа убережет людей от летального исхода, а в случае заболевания предотвратит тяжелые осложнения.

По словам Елены Паненковой, на сегодняшний день все лечебные учреждения Рязанской области полностью обеспечены вакциной. До окончания периода вакцинации прививка делается бесплатно, а когда вакцина, приобретенная на средства федерального бюджета, закончится, можно будет сделать платную прививку.

Представители декретированных профессий, те, кто регулярно проходит медосмотр (учителя, медики, аптекари, работники коммунально-бытового обслуживания, животноводы), прививаются организованно. Всем остальным можно сделать прививку в поликлинике по месту жительства. Прием у терапевта обязателен, ибо врач должен определить состояние здоровья человека и дать добро на прививку.

– Мы в правительстве Рязанской области сделали прививки от гриппа в самом начале вакцинации, – говорит заместитель председателя правительства Олег Булеков. – Считаю, что прививочная кампания актуальна для всего населения региона. Она несет в себе не только социальный, но и экономический аспект. Люди, которые прививаются, реже болеют. Считаю, что рязанцам повезло, потому что на территории области действует крупнейший в Европе завод по производству вакцины от гриппа. Для предприятия это, прежде всего, выпуск высокотехнологичной инновационной продукции, тренд развития экономики и импортозамещение, которое в условиях существующих санкций вносит большой вклад в развитие российской экономики. Правительство Рязанской области все делает для того, чтобы подобные предприятия появлялись и в дальнейшем.