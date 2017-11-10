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Главная страница / Рязанские новости / 11 октября 2017 года
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Старт для бизнеса

00:01 / Общество
Рязанцев приглашают в Школу молодежного предпринимательства

Об этом сообщили на пресс-конференции, которая прошла в министерстве экономического развития и торговли области. Проект «Школа молодежного предпринимательства» реализуется в регионе с 2009 года. В ней обучаются молодые люди в возрасте от 18 до 30 лет. Каждый участник при поддержке экспертов разрабатывает индивидуальный бизнес-план на основе своей идеи.

Всего за время существования проекта в нем приняли участие 872 человека, из них по очной форме – 259, по дистанционной – 613.

Как рассказала заместитель министра Нина Соломонова, каждый второй выпускник очного обучения пробует вести свое дело, каждый третий официально регистрируется (из слушателей дистанционного обучения каждый пятый выпускник пробует начинать собственное дело, каждый седьмой официально регистрируется.

– Школа молодежного предпринимательства пользуется большой популярностью в регионе. Наша задача – вовлечь молодежь в предпринимательство, помочь им наладить социальные связи. Те, кто приходит в школу, становятся в дальнейшем не только друзьями, но и партнерами, помогают друг другу в бизнесе, – говорит Нина Соломонова. – К нам могут приходить и действующие предприниматели. Ведь открыть свое дело – это одно, а помочь его развить – совсем другое. В школе учатся и люди с определенным опытом работы. Нередко было, что после обучения в школе молодые предприниматели находили ошибки в своей работе и меняли бизнес в другом направлении.

– После завершения занятий в Школе молодежного предпринимательства мы вместе с преподавателями собираемся и анализируем прошедший учебный процесс. Вносим коррективы в обучающую программу. Основной упор делаем не на теоретические, а на практические занятия, – говорит Надежда Скворцова, преподаватель школы.

С 25 октября по 6 декабря состоится очное обучение в Школе молодежного предпринимательства. Планируется, что новые знания здесь получат не менее 25 человек. Дистанционное обучение пройдет с 6 ноября по 6 декабря на базе районных Центров поддержки предпринимательства. Предполагается обучение не менее 70 человек. Все занятия в школе бесплатные.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 178 (5465) от 11 октября 2017 года
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