Вести районов

РЫБНОЕ. В АПК «Русь» реализуется один из крупнейших в области инвестиционных проектов. На днях в хозяйство поступило 462 племенных нетели голштинской породы из Венгрии. Животные приобретены при поддержке АО «Росагролизинг». В настоящее время завезенное поголовье размещено в действующем современном животноводческом комплексе и поставлено на карантин. Ранее хозяйством по лизингу было приобретено более 2500 голов крупного рогатого скота в Австралии и Голландии. Это позволило ООО «АПК «Русь» достичь высоких показателей в племенном скотоводстве, а также производстве молока и получить статус племенного репродуктора по разведению голштинской породы.

САСОВО. В райцентре прошел семинар для предпринимателей, работающих на территории муниципального образования. Налоговики напомнили представителям бизнеса о применении онлайн-касс и новациях в законодательстве. Бизнес-тренер Юрий Лагунин предложил предпринимателям новый подход к продвижению продукции на рынки города и области, ответил на актуальные вопросы по работе микропредприятий в нынешних экономических условиях.

СПАССК. На базе оздоровительного комплекса «Звездный» в Спасском районе прошел VIII межрегиональный образовательный лагерь-семинар «Набирая высоту». В этом году его участниками стали более 100 молодых людей с активной гражданской позицией из Брянской, Владимирской, Калужской, Липецкой, Московской, Рязанской, Смоленской и Тульской областей. В течение трех дней молодые люди слушали лекции ведущих экспертов по социальному проектированию и развитию лидерских качеств, принимали участие в тренингах, дискуссиях и мастер-классах по вопросам государственной молодежной политики, добровольчеству и здоровому образу жизни. Гостями лагеря-семинара стали депутаты Государственной Думы РФ, представители органов власти региона, сферы культуры и спорта, а также специалисты в области медиа-технологий.

МИХАЙЛОВ. В Михайловском историческом музее один из выставочных залов полностью посвятили советской эпохе. Витрины с экспозициями здесь расположены в хронологическом порядке. Становление советской власти, коллективизация, зарождение и развитие пионерии и комсомола, расцвет колхозов и совхозов, промышленность в советские годы – все нашло отражение в выставочном зале. Особое место уделили Героям Социалистического Труда района и комсомольцу Анатолию Мерзлову, погибшему при спасении техники и урожая в 1972 году.

КАДОМ. Сотрудники Сасовского лесничества совместно с учащимися 5 – 7 классов Кадомской средней школы им. С.Я. Батышева провели экологический субботник. В рамках мероприятия силами трудового десанта был обустроен родник, построен мостик к нему, установлено 2 лавочки. Также участники субботника окосили траву вокруг источника, убрали листву и мусор, оставленный после летнего сезона недобросовестными гражданами.