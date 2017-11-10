Для мясокомбината в Рязанской области нашли инвестора

Об этом сообщил губернатор Николай Любимов в ходе рабочей поездки в Шацкий район во вторник, 10 октября

Отвечая на вопрос журналистов о возможности возрождения двух некогда крупных шацких предприятий – Шацкого ликеро-водочного завода и Шацкого мясокомбината, глава региона подчеркнул, что для первого главное – найти инвестора, который бы «был выведен из криминальной среды», работал честно. «Много конкурентов, которые сейчас пытаются своими лоббистскими возможностями не дать ни на одной территории ни одному новому ликеро-водочному заводу открыться», – пояснил губернатор.

Трудные времена переживает сегодня и мясокомбинат, признанный банкротом. По словам Николая Любимова, сейчас ведутся переговоры c инвесторами, которые готовы купить предприятие целиком и продолжать развивать его как завод. «Мы будем стараться использовать все возможности, чтобы договориться с кредиторами, в том числе с Россельхозбанком, чтобы имущество не распродавалось по кускам, чтобы это был имущественный комплекс. Самое главное, что осталось оборудование, территория и люди, которые пока распределились по другим местам, но могут вернуться и сразу возобновить производство»», – сказал глава региона.