Практика проведения выездных заседаний правительства Рязанской области продолжится

Об этом заявил журналистам губернатор Николай Любимов, комментируя итоги выездного заседания правительства области, которое состоялось во вторник, 10 октября, в Шацке. Это первое заседание в новом формате.

«Я думаю, что оно удалось», – сказал Николай Любимов. Он пояснил, что главы других районов и сельских поселений участвовали в прошедшем заседании по-прежнему в формате видеоконференцсвязи. А вот на место приехали многие члены регионального правительства.

«Конечно, это важно, и надо продолжать эту практику, пусть не так часто. Я думаю, и для района, куда приезжает такая представительная делегация, это тоже стимул решить какие-то вопросы местного значения. И для нас тоже важно чувствовать, чем живет та или иная территория, разговаривать с людьми, решать вопросы, которые их волнуют, быть в курсе дел по всей области», – подчеркнул губернатор.