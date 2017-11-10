Редкие виды журавлей в Рязанской области «прошли» через диспансеризацию

7-9 октября состоялась очередная диспансеризация всех журавлей Питомника редких видов журавлей Окского заповедника

Уже 15 лет подряд ветеринарные врачи пристально следят за здоровьем птиц, содержащихся в вольерных комплексах. И, хотя данная процедура является большим стрессом и для журавлей (которых отлавливают и удерживают на руках), и для людей (которые ловят, удерживают и осматривают журавлей), необходимость её проведения не вызывает сомнения. Диспансеризация позволяет выявить скрытые заболевания, отследить динамику состояния здоровья птиц, провести необходимые профилактические процедуры, поясняет сотрудник Питомника редких видов журавлей Татьяна Постельных.

Журавли, как и любые птицы, очень негативно относятся к тому, что их берут на руки. Особенно сложно с дикими особями (птенцы родительского воспитания или из природы), птицы оказывают яростное сопротивление при отлове и осмотре. Поэтому процедуру осмотра всегда стараются проводить за максимально короткое время.

Благодаря высокому профессионализму и большому опыту ветеринарных врачей и сотрудников все птицы переносят подобные манипуляции хорошо.

В этом году для более детального обследования у всех журавлей были взяты образцы крови, помёта, мазки. Проведение серологических и бактериологических анализов – важное, но очень дорогостоящее мероприятие. Сбор средств на него был объявлен в интернете https://planeta.ru/campaigns/sterx .

Генеральный директор Московского зоопарка Светлана Владимировна Акулова впервые посетила Окский заповедник и ознакомилась с процессом диспансеризации журавлей Питомника. Между Московским зоопарком и заповедником подписан меморандум, в рамках которого Московский зоопарк будет помогать Питомнику.

Большую благодарность сотрудники Питомника выражают врачам, которые много лет помогают поддерживать здоровье журавлей – членам Российской коллегии зоологической медицины, ее президенту С. О. Гершову и главному ветврачу Московского зоопарка М. В. Альшенецкому.

Фото предоставлено пресс-службой Окского заповедника