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Главная страница / Рязанские новости / 11 октября 2017 года
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Губернатор Николай Любимов: «В Рязанской области есть все возможности, чтобы работать в рамках федерального проекта по цифровой экономике»

10:27 / Власть

На выездном заседании регионального правительства 10 октября в Шацком районе губернатор Николай Любимов поручил усилить работу по переходу органов власти всех уровней на электронный документооборот и предусмотреть на реализацию необходимых мероприятий финансирование в бюджете на следующий год. По его словам, в настоящее время этим активно занимаются региональные министерства и ведомства, параллельно необходимо формировать соответствующие технические возможности в районах, чтобы взаимодействие местных администраций с ЦИОГВ было максимально эффективным. «Такую работу надо проводить везде. Это шаг вперед в оперативной передаче и обмене информацией», – сказал Николай Любимов. Глава региона подчеркнул, что в целом по цифровой тематике следует вести более активную работу, в том числе предусматривать средства на укрепление инфраструктуры в муниципальных образованиях, позволяющей обеспечить качественную и бесперебойную работу сети Интернет. «Все районы области должны иметь нормальную связь, чтобы без сбоев передавать нужные данные в тех объемах, в которых мы сейчас совместно работаем», – сказал Николай Любимов. Губернатор отметил важность перехода на электронный документооборот: «В Рязанской области есть все возможности, чтобы работать в рамках федерального проекта по цифровой экономике. Нам необходимо иметь соответствующую инфраструктуру и уже сейчас заниматься ее созданием».

Вместе с тем, глава региона обратил внимание на то, что необходимо продолжить создание интернет-ресурса, способствующего укреплению обратной связи с жителями региона. Николай Любимов отметил, что сайт должен обеспечить возможность людям обратиться с жалобой, выразить свои предложения, получить ответ на интересующий вопрос, а также участвовать в решении вопросов местного или регионального значения.

Источник: сайт правительства Рязанской области

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 11 октября 2017 года
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