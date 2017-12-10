Рязанский живописец провел выставку в Московской области вместе с коллегой из Луховиц

Художник-реалист Владимир Янаки представил свои работы жителям города Луховицы в Историко-художественном музее

Его партнером по экспозиции стал местный художник Виктор Петров с реалистическими пейзажами. Оба мастера встретились со зрителями на выставке, которая получила название «Ворота в Белоомут».

Виды на берегах реки Оки в Рязанской и Московской областях – одни из любимых сюжетов обоих художников. Владимир Янаки с 2012 года приезжает на пленэры в поселок Белоомут, а также в села Дединово, Ловцы, Ловецкие Борки. В итоге именно жителям Московской области рязанец решил продемонстрировать свои полотна, задуманные на их земле. Кроме этих картин, Янаки привез в луховицкий музей работы, посвященные видам рязанской Мещеры. Параллельно с выставкой он провел в Луховицах творческую встречу для всех желающих. Художник рассказал детям и взрослым об истории создания картин, выставленных в музее, и в процессе написал по памяти картину. Авторов лучших вопросов Янаки наградил постерами и буклетами со своими произведениями.

Владимир Янаки - живописец-реалист, педагог, отличник Московского государственного академического художественного института имени В.И. Сурикова. Участвует в региональных и всероссийских выставках с 2001 года, а с 2007 года является членом Союза художников России. Обладатель множества наград, в том числе знака «За содействие МВД России». Произведения Владимира Викторовича входят в коллекции Рязанского областного художественного музея имени И. П. Пожалостина и Института русского реалистического искусства. Художник ведет работу с ветеранами и членами семей регионального УМВД, а также сотрудничает с Министерством обороны РФ.

Фото из личного архива Владимира Янаки