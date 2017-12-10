Три пожарных расчета ликвидировали пожар в Рязанской области

Как сообщает сайт главного управления МЧС России по области, вчера в 17.44 на пульт дежурного «01» поступило сообщение о пожаре в Скопине. На улице Советской горели три сарая. Люди не пострадали. В настоящее время специалисты устанавливают причину возгорания и ущерб. На пожар выезжали 3 пожарных автомобиля, 10 сотрудников Государственной противопожарной службы.