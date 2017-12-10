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Главная страница / Рязанские новости / 12 октября 2017 года
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Три пожарных расчета ликвидировали пожар в Рязанской области

10:56 / Происшествия

Как сообщает сайт главного управления МЧС России по области, вчера в 17.44 на пульт дежурного «01» поступило сообщение о пожаре в Скопине. На улице Советской горели три сарая. Люди не пострадали. В настоящее время специалисты устанавливают причину возгорания и ущерб. На пожар выезжали 3 пожарных автомобиля, 10 сотрудников Государственной противопожарной службы.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 11 октября 2017 года
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