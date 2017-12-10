В Рязанской области планируют увеличить расходы местных бюджетов на благоустройство населенных пунктов

Вчера на выездном заседании регионального правительства в Шацком районе губернатор Николай Любимов поручил руководителям профильных министерств совместно с муниципалитетами обсудить и сформировать предложения в проект областного бюджета на 2018 год и среднесрочную перспективу об увеличении суммы средств, предоставляемых местным бюджетам в качестве поддержки на выполнение расходных обязательств по благоустройству населенных пунктов. В ходе заседания правительства области такую просьбу озвучил глава администрации Александро-Невского района Владимир Оводков. Губернатор отметил, что в муниципальных образованиях вопросами благоустройства стали заниматься гораздо активнее.

Чем больше будет выделяться на эти цели средств, тем больше можно будет привести в порядок улиц, дорог, скверов. Люди всегда положительно воспринимают такие перемены, – сказал Николай Любимов.

Он подчеркнул, что качество работы по благоустройству территорий является одним из значимых показателей в оценке эффективности деятельности органов власти со стороны жителей региона.

Источник: сайт правительства Рязанской области