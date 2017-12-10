лизинг
09:03 МСК
Четверг
12 / 10 / 2017
Выпуск № 179 (5466)
Яндекс.Погода Пикс
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Рекламодателям
Архив номеров Подписка Войти
Главная страница / Рязанские новости / 12 октября 2017 года
147

В Рязанской области планируют увеличить расходы местных бюджетов на благоустройство населенных пунктов

11:07 / Экономика

Вчера на выездном заседании регионального правительства в Шацком районе губернатор Николай Любимов поручил руководителям профильных министерств совместно с муниципалитетами обсудить и сформировать предложения в проект областного бюджета на 2018 год и среднесрочную перспективу об увеличении суммы средств, предоставляемых местным бюджетам в качестве поддержки на выполнение расходных обязательств по благоустройству населенных пунктов. В ходе заседания правительства области такую просьбу озвучил глава администрации Александро-Невского района Владимир Оводков. Губернатор отметил, что в муниципальных образованиях вопросами благоустройства стали заниматься гораздо активнее.

Чем больше будет выделяться на эти цели средств, тем больше можно будет привести в порядок улиц, дорог, скверов. Люди всегда положительно воспринимают такие перемены, – сказал Николай Любимов.

Он подчеркнул, что качество работы по благоустройству территорий является одним из значимых показателей в оценке эффективности деятельности органов власти со стороны жителей региона.

Источник: сайт правительства Рязанской области

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 11 октября 2017 года
Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, чтобы быть в курсе всех важных событий.

Ранее по теме:

Для мясокомбината в Рязанской области нашли инвестора

Курс на импортозамещение

В ООО «АПК «Русь» Рязанской области завезли молодых племенных коров

Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на II полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте также:
18:07
В Рязани поймали 19-летнего вора
17:53
В Рязани проверяют факт ненадлежащего оказания женщине медицинской помощи
17:24
Спортсмены из Рязанской области завоевали три награды первенства России по самбо
17:02
В Рязани завершился турнир по шахматам среди инвалидов всероссийского общества слепых и всероссийского общества инвалидов
17:01
42 процента сотрудников компаний Рязанской области летом были на российских курортах
Что ещё интересного происходит?
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Контакты
Рекламные страницы