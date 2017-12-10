В Рязани столкнулись «Хендай» и «Лексус»

Как сообщает сайт УМВД России по области, ДТП произошло вчера в 18.00 в Рязани на улице Черновицкой. Здесь 36-летний житель областного центра, управляя автомобилем «Хендай», при повороте налево не предоставил преимущество проезда автомобилю «Лексус». Произошло столкновение. В ДТП травмы получили два пассажира автомобиля «Хендай».