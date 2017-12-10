Жителям Рязани рассказали об изменениях оплаты услуг ЖКХ через терминалы одного из банков

Как сообщает сайт администрации областного центра, в настоящее время граждане не смогут оплатить услуги ЖКХ за прошедший месяц (сентябрь) и за текущий (октябрь) по отдельности через терминалы Сбербанка России. Устройство выводит к оплате суммы, включающие в себя начисления текущего месяца – октября. Это связано с тем, что банк перешел на новые технологии приема платежей и в интерфейс оплаты за ЖКУ были внесены изменения. Введенный функционал в ближайшее время обещают доработать.

Сейчас граждане могут оплатить жилищно-коммунальные услуги за сентябрь через пункты приема платежей и сайт «КВЦ», отделения «Почты России», терминалы и кассы Прио-Внешторгбанка (ПАО), ООО «МКБ им. С.Живаго».