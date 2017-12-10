Рязанские участники XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов встретились со своими коллегами-предшественниками

Они представляли наш город и страну на подобных фестивалях много лет назад. Встреча прошла в музее истории молодежного движения. Через два дня рязанская делегация отправится в Сочи. Представители старшего поколения рассказали молодежи о том, как они раньше принимали участие в таких масштабных событиях, и дали советы.

Среди них – делегат XI фестиваля молодежи и студентов в Гаване (Куба) в 1978 году Галина Миронова (Жижаева), делегат XII фестиваля молодежи и студентов в Москве в 1985 году студентка Нина Мартишина, участники этого же фестиваля, работники ВЛКСМ Александр Левченко и Иван Салапин, а также известная журналистка рязанского радио Алевтина Тарасова. Они рассказали о своих впечатлениях от фестивального движения, вспомнили, как готовились к этому важному событию. Сотрудники музея подготовили для встречи интересные материалы из фондов: форму для фестивалей тех лет, сувениры, газеты, значки...

– Ребята, вы пока еще до конца не понимаете, частью какого грандиозного события вы станете, – отметила Нина Мартишина. – Самое важное там для вас – это открытое общение и искренность. Они помогут вам, даже если вы плохо знаете иностранный язык. Вам там придется многому научиться. Будьте готовы ко всему в своей «фестивальной судьбе». Это невероятная школа жизни, которая за несколько дней может полностью вас изменить.

В ответ девушки и юноши рассказали о том, как им удалось пройти отбор на фестиваль, чего они ждут от этого события и как рады тому, что могут стать частью истории.