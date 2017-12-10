Более 680 рязанских семей получили «Продукты в помощь маме»

В областном центре продолжается благотворительная акция

Сегодня в комплексном центре социального обслуживания населения «Семья» многодетным семьям и семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, выдавались наборы из молочных продуктов (творожков, йогуртов, молочных десертов, сметаны).

Состав наименований варьировался в зависимости от количества детей в семье и их возраста. Акция «Продукты в помощь маме» проводится один раз в три недели.

Как рассказал министр труда и социальной защиты региона Валерий Емец, сегодня продуктовые наборы получили более шестисот восьмидесяти семей.

Напомним, акция инициирована российским банком еды «Фонд продовольствия «Русь», который напрямую работает с производителями и поставщиками молочных продуктов, совместно с Ассоциацией уполномоченных по правам ребенка.

Фонд продовольствия «Русь» – это всероссийская благотворительная организация, первый в стране банк еды.

По словам Валерия Емеца, в настоящее время ведутся переговоры с фондом «Русь» и другими благотворителями о возможности распространить акцию на жителей районов области.