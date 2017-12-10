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Главная страница / Рязанские новости / 12 октября 2017 года
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Лучшие рязанские студенты и курсанты получили именные стипендии губернатора

12:25 / Общество
Торжественная церемония вручения именных стипендий состоялась в правительстве области
Автор фото: Александр Королев | Лучшие рязанские студенты и курсанты получили именные стипендии губернатора
Фото: Александр Королев.

Обладателями губернаторских стипендий стали 56 человек. В их числе – студенты рязанских вузов и ссузов, а также курсанты вузов МЧС России.

Стипендиаты – отличники учебы, они активно участвуют в научной, общественной и спортивной жизни. Многие из них отличились на региональных и всероссийских олимпиадах, стали лидерами студенческого самоуправления, влились в ряды волонтеров.

Именные стипендии и свидетельства ребятам вручил губернатор Николай Любимов.

Обращаясь к стипендиатам и их наставникам, глава региона сказал, что инициативные, умеющие современно мыслить, перспективые молодые люди востребованы сегодня в самых разных отраслях экономики и социальной сферы Рязанской области.

– Мы обязательно будем стараться поддерживать в рязанском регионе лучших студентов и курсантов, а впоследствии – молодых специалистов. Создание достойных условий для жизни и работы молодежи остается одной из наших приоритетных задач, – подчеркнул Николай Любимов.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 11 октября 2017 года
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