Лучшие рязанские студенты и курсанты получили именные стипендии губернатора

Торжественная церемония вручения именных стипендий состоялась в правительстве области

Обладателями губернаторских стипендий стали 56 человек. В их числе – студенты рязанских вузов и ссузов, а также курсанты вузов МЧС России.

Стипендиаты – отличники учебы, они активно участвуют в научной, общественной и спортивной жизни. Многие из них отличились на региональных и всероссийских олимпиадах, стали лидерами студенческого самоуправления, влились в ряды волонтеров.

Именные стипендии и свидетельства ребятам вручил губернатор Николай Любимов.

Обращаясь к стипендиатам и их наставникам, глава региона сказал, что инициативные, умеющие современно мыслить, перспективые молодые люди востребованы сегодня в самых разных отраслях экономики и социальной сферы Рязанской области.

– Мы обязательно будем стараться поддерживать в рязанском регионе лучших студентов и курсантов, а впоследствии – молодых специалистов. Создание достойных условий для жизни и работы молодежи остается одной из наших приоритетных задач, – подчеркнул Николай Любимов.