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Главная страница / Рязанские новости / 12 октября 2017 года
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Рязанский театр кукол представил свой спектакль «Маленькая ночная серенада» на международном фестивале «Образцовфест. Регионы России. Впервые в Москве»

12:29 / Культура

Международный фестиваль театров кукол им. С.В. Образцова проходит с 8 по 15 октября в Москве. В программе фестиваля принимают участие кукольные спектакли малой формы, созданные для разных возрастных категорий. Спектакль рязанского театра выбран из множества других оргкомитетом фестиваля, организованного ГАЦТК имени С.В. Образцова и фондом имени С.В. Образцова. Он в необычной форме повествует о сне маленького Моцарта, в котором он путешествует по своей, пока еще не родившейся, музыке.

На фестивале зрители увидят 19 спектаклей для детей разного возраста, созданных в разных кукольных театрах страны – от Грозного и Махачкалы до Иркутска и Сургута. Специальный гость фестиваля – Донецкий республиканский академический театр кукол. Все постановки – премьеры для московской сцены. Вместе с фестивалем состоится конференция «Защита театрального проекта: от замысла к воплощению», в рамках которой будет обсуждена программа развития региональных театров кукол.

Напомним, не далее как на прошлой неделе спектакль Рязанского театра кукол «Маленькая ночная серенада» стал победителем в номинации «Лучший спектакль для детей» рязанского театрального фестиваля «Зеркало сцены».

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 11 октября 2017 года
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