Рязанка стала одним из лидеров Всероссийского конкурса «Библиотекарь 2017 года»

Как сообщает сайт администрации областного центра, заведующая библиографическим отделом Централизованной системы детских библиотек Рязани Елена Аванесова вошла в пятерку лучших профильных специалистов России. В конце сентября – начале октября в рамках Всероссийского конкурса «Библиотекарь 2017 года» проводилось онлайн-голосование, с помощью которого и выявили лидеров конкурса. Результат Елены Аванесовой – третье место и 4 704 голоса. На следующем этапе профессионального состязания библиотекарь из Рязани представит на суд жюри свой творческий проект, разработанный совместно с Музеем истории ВДВ и приуроченный к 100-летию Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища. В конце октября жюри определит победителей конкурса. Награждение пройдет 16 ноября во время ежегодного совещания руководителей федеральных и центральных региональных библиотек России, который пройдет в рамках VI Санкт-Петербургского международного культурного форума в Российской национальной библиотеке.