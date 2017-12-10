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Главная страница / Рязанские новости / 12 октября 2017 года
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В Рязани высажены порядка 400 многолетних цветущих кустарников

12:49 / Экология

Как сообщает сайт администрации областного центра, вчера молодые кустарники высадили у Николо-Ямского храма на улице Циолковского, у памятника К. Э. Циолковскому, а также в сквере на улице Новоселов. Посадочный материал – порядка 400 многолетних цветущих кустарников – подарок городу от одного из промышленных предприятий Рязани.

За счет привлеченных внебюджетных средств были приобретены саженцы различных деревьев, которые высадили в различных районах областного центра. Так, на улицах Белякова и Чкалова появились молодые ясени, в парке им. Гагарина – рябины, в сквере им. А.А.Александрова на улице Советской Армии – липы.

В питомнике Дирекции благоустройства города активистам ТОС выдают саженцы, которые в ближайшее время высадят горожане. На сегодняшний день на безвозмездной основе выдано 350 кустарников. Работа по озеленению будет продолжаться до конца октября.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 11 октября 2017 года
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