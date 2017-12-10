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Главная страница / Рязанские новости / 12 октября 2017 года
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На улицах Рязани установили урны для раздельного сбора мусора

12:50 / Экология

Как сообщает сайт администрации областного центра, на 5 площадках Рязани появились урны для раздельного сбора мусора – пластика, стекла, бумаги и несортируемых отходов. Новые урны установлены в Центральном парке культуры и отдыха у входа со стороны улицы Пушкина и у входа со стороны улицы Братиславская, в Нижнем городском саду у входа со стороны улицы Ленина, в парке Гагарина и в парке Железнодорожников.

Если идею по раздельному сбору мусора поддержат горожане, урны для раздельного сбора отходов установят и в других районах города.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 11 октября 2017 года
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