На улицах Рязани установили урны для раздельного сбора мусора

Как сообщает сайт администрации областного центра, на 5 площадках Рязани появились урны для раздельного сбора мусора – пластика, стекла, бумаги и несортируемых отходов. Новые урны установлены в Центральном парке культуры и отдыха у входа со стороны улицы Пушкина и у входа со стороны улицы Братиславская, в Нижнем городском саду у входа со стороны улицы Ленина, в парке Гагарина и в парке Железнодорожников.

Если идею по раздельному сбору мусора поддержат горожане, урны для раздельного сбора отходов установят и в других районах города.