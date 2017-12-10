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Главная страница / Рязанские новости / 12 октября 2017 года
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В Рязани замечены лисицы

12:56 / Общество
В Рязани замечены лисицы

Несколько дней назад жители Рязани заметили лисицу. Животное запечатлели в самых неожиданных местах, в том числе на стройке храма в честь святителя Василия Рязанского в пятом микрорайоне Дашково-Песочни.

Роман Костюшин (на фото с лисой) трудится на строительстве храма с самого начала его возведения. Вчера рабочие будни с ним разделила лисица. «День начинался, как обычно, - рассказывает он. - Я раскреплял опалубку внизу, на земле и буквально в метре от меня заметил лису». После того, как мужчина попытался подойти к животному, лисица по арматуре побежала наверх. Некоторое время она ходила по будущим сводам нижнего храма, ничуть не пугаясь людей. Даже умудрилась прилечь на крыше и немного полежать на ней. Потом она спустилась и убежала.

Это не первый случай появления лис в микрорайоне. Жители Дашково-Песочни рассказывают, что в выходные видели сбитую лису недалеко от остановки «Сбербанк», ещё одна рыжая красавица была замечена несколько дней назад возле дома 54 на улице Новоселов.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 11 октября 2017 года
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