В Рязанской области задержали мошенников, которые под видом соцработников грабили пенсионеров

Как сообщает сайт УМВД России по области, в отдел полиции обратилась жительница поселка Придорожный Сасовского района. 76-летняя женщина рассказала, что из ее дома пропали 80 тысяч рублей. Полицейские выяснили, что накануне в дом пенсионерки приходили две женщины, которые представились социальными работниками. Посетительницы осмотрели жилище пенсионерки, расспросили ее о жизни и записали ее рассказ, затем пообещали бесплатно привезти ей продукты. Когда женщины ушли, пенсионерка обнаружила, что все ее сбережения пропали.

Полицейские предположили, что в районе появились профессиональные воры-«гастролеры». Стражи правопорядка опросили местных жителей и установили марку и номер автомобиля, на котором приехали злоумышленницы. Был введен план «Перехват». Выяснилось, что автомобиль находится в Скопинском районе. Вскоре экипаж ДПС ГИБДД остановил машину, в которой находились две 37-летние женщины, похожие по описанию на злоумышленниц, и двое 40-летних мужчин.

Выяснилось, что задержанные причастны не только к хищению в поселке Придорожный, но и к похожим кражам, совершенным в поселке Листвянка Рязанского района и в Рязани.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 УК РФ, по которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. Проводится расследование.