В ДТП в Рязанской области погиб житель Подмосковья

Как сообщает сайт УМВД России по области, сегодня в 2 часа 10 минут в Ряжском районе на 294-м километре дороги Москва – Волгоград грузовой автомобиль «Форд Эксплорер» с прицепом, за рулем которого находился 54-летний житель Московской области, столкнулся с ограждением моста через реку Ранова. Когда грузовик зацепил ограждение в попутном направлении, его закрутило, он «чиркнул» ограждение моста во встречном направлении и остановился на проезжей части моста. Водитель вышел из машины вместе со своим 52-летним пассажиром, чтобы выставить сигнал аварийной остановки. В этот момент 40-летний водитель из Воронежской области, управляя автомобилем «Хендай Акцент», не успел вовремя заметить препятствие и иномарка врезалась в прицеп грузовика. От удара прицеп отбросило в сторону вышедших из грузовика мужчин. 52-летний житель Московской области получил несовместимые с жизнью травмы и скончался на месте происшествия.