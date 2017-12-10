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Главная страница / Рязанские новости / 12 октября 2017 года
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В кратчайшие сроки должен быть завершен ремонт дорог в рязанских дворах

14:01 / Актуально

Такое поручение дал вчера во время выездного заседания регионального правительства в Шацке губернатор Николай Любимов министру транспорта и автомобильных дорог области и и.о. главы администрации Рязани. Работы ведутся в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».

Как отметил Николай Любимов, на сегодняшний день 20 процентов плановых объектов еще не сделаны. Глава региона подчеркнул, что соблюдение установленных сроков по программе является гарантом получения федерального финансирования в следующем году.

Источник: сайт правительства Рязанской области

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 11 октября 2017 года
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