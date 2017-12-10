Депутат Рязанской облдумы сложил полномочия

Рязанская областная Дума на заседании в среду, 11 октября, приняла решение о досрочном прекращении полномочий депутата Александра Калашникова, избранного от партии «Единая Россия».

Решение принято на основании заявления депутата. Отвечая на вопрос о причинах сложения полномочий, Александр Калашников сказал, что его решение добровольное. «Есть регламент, все процедуры соблюдены. Если кто-то складывает полномочия, кто-то на его место заходит. В ближайшее время вы увидите, что тот человек, который зайдет, я считаю, более достоин, и те возможности, которые у него есть, послужат на благо нашего любимого региона», – сказал Александр Калашников.