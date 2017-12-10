В Михайлове Рязанской области захоронили останки бойца Александра Стручева, погибшего осенью 1941 года в Смоленской области

До весны 2017 года Александр Семенович считался без вести пропавшим, а 29 апреля, во время проведения «Вахты Памяти», его останки обнаружили члены поискового отряда «Вымпел-поиск» Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова. В окопе нашли (редкостная удача) и медальон, из которого поисковики узнали, что погибший в боях под Ельней осенью 1941 года – Александр Семенович Стручев, уроженец Михайловского района Рязанской области. Он был командиром пулеметного взвода и погиб в 20 лет. Лейтенант Александр Стручев окончил Рязанское пехотное училище и проходил службу в 8-й Краснопресненской дивизии народного ополчения города Москвы. В ней воевали, в основном, студенты и интеллигенция Москвы. Все бойцы дивизии погибли в один день, 4 октября 1941 года.

Поисковики отряда «Вымпел-поиск» связались с администрацией Михайловского района и сообщили сотрудникам о «находке». От них родственники Александра Стручева – Татьяна Берлизова из Москвы¸ Вера Павлова и Надежда Золотова из Рязани, Галина Алиева из Рыбновского района – узнали о том, что их герой погиб за Родину и теперь не числится в списках без вести пропавших.

Торжественную церемонию захоронения останков бойца провели в Михайлове, на мемориале «Черная гора», где покоятся солдаты и офицеры Красной Армии, погибшие в ночь с 6 на 7 декабря 1941 года при освобождении Михайлова от фашистов. В церемонии захоронения приняли участие ветераны из Михайловского района, представители правительства Рязанской области, районной администрации, местного отделения «Боевого братства», кадеты военно-патриотического движения «Юнармия».