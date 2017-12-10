В Рязанской области направили полмиллиарда рублей на повышение зарплат бюджетникам

Решение приняла на заседании в среду, 11 октября, Рязанская областная Дума

Депутаты одобрили изменения в областной бюджет, согласно которым 547,5 млн. рублей ранее зарезервированных средств направляются на повышение заработной платы работникам бюджетной сферы в соответствии с указами Президента РФ. В их числе – средства для повышения оплаты труда работников в сфере здравоохранения, социальной защиты, физической культуры и спорта, культуры, образования, в том числе дошкольного образования и дополнительного образования детей.

Как пояснила министр финансов региона Марина Наумова, с учетом первого транша на сегодняшний день на выплату заработной платы бюджетникам в области направлено 1 млрд. 160,5 млн. рублей. «Еще осталась небольшая сумма, около 200 миллионов рублей, которая будет распределена до конца текущего года, потому что объем средств у нас зависит от показателя по среднему доходу от трудовой деятельности, который ежеквартально дает статистика», – добавила Марина Наумова

Кроме данных изменений, также были скорректированы основные параметры бюджета текущего года: доходная и расходная части увеличены на 201,6 млн. рублей. Это целевые средства, поступившие из федерального бюджета, которые пойдут в основном в сферу здравоохранения и соцзащиты. В их числе – 150 млн. рублей на строительство больницы скорой медицинской помощи в Рязани.